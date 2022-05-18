Сегодняшние заявления Дмитрия Пескова

Ключевые сегодняшние заявления пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова:

— Переговоры России и Украины не продвигаются, в Кремле констатируют полное отсутствие желания Киева их продолжать;

В Кремле считают недопустимыми обвинения военных РФ в преступлениях в ходе спецоперации на Украине, по этой теме фабрикуется много фейков;

— Песков о попытках Киева представить сдачу боевиков с «Азовстали» как «эвакуацию»: трактовка однозначная – они сдаются;

— Весенняя серия военных совещаний у Путина будет перенесена на более поздний срок, сейчас «военные и главнокомандующий заняты».