Горячие точки

Сегодняшние заявления Дмитрия Пескова

Автор:
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

Ключевые сегодняшние заявления пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова:

— Переговоры России и Украины не продвигаются, в Кремле констатируют полное отсутствие желания Киева их продолжать;

В Кремле считают недопустимыми обвинения военных РФ в преступлениях в ходе спецоперации на Украине, по этой теме фабрикуется много фейков;

— Песков о попытках Киева представить сдачу боевиков с «Азовстали» как «эвакуацию»: трактовка однозначная – они сдаются;

— Весенняя серия военных совещаний у Путина будет перенесена на более поздний срок, сейчас «военные и главнокомандующий заняты».

СтраныРоссия Украина
Предыдущая статьяТурция заблокировала начало переговоров в НАТО о вступлении Финляндии и Швеции
Следующая статьяРоссия будет восстанавливать все территории Украины, которые контролирует

Ещё похожие новости

Ещё 785 человек украинских военных из «Азовстали» сдались в плен

Горячие точки
Ещё 785 человек украинских военных сдались в плен, выйдя сегодня из «Азовстали» — командир батальона «Восток» Ходаковский Командир батальона «Восток» Ходаковский про сдающихся на «Азовстали»:...
Узнать больше

Заявления Национального центра управления обороной РФ

Горячие точки
Главное из заявления начальника Национального центра управления обороной РФ Михаила Мизинцева: - ВСУ готовят провокацию по бучинскому сценарию в донецкой Константиновке; - ВСУ используют медучреждения для...
Узнать больше

Всех сдавшихся «Азовцев» ждет суд

Горячие точки
Трибунал над военными преступниками из числа украинских боевиков должен быть международным, заявил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. В Мариуполе, по предварительным данным, не подлежат...
Узнать больше

Мариуполь. Эвакуация раненых с Азовстали началась

Горячие точки
Минобороны РФ подтвердило, что достигнута договоренность о вывозе раненых украинских военных с «Азовсталь» В районе комбината введен режим тишины, по гумкоридору раненых украинских военных доставляют...
Узнать больше
© При полной или частичной перепечатке материалов в интернете гиперссылка на ИА "Русские Новости" обязательна.