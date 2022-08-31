Сегодня под Херсоном Союзные силы, уничтожают надежду (лучших солдат) Зеленского









Многие из Вас мои уважаемые зрители до конца не понимают суть происходящих сегодня на Юге Украины (а скоро и в районе южнее Харькова) событий. А потому требуются пояснения.

1. В начале войны мы воевали с регулярной армией Украины, которая имела большой боевой опыт, была хорошо вооружена и самое главное пользовалась всеми возможными средствами разведки стран НАТО. Но она в марте-апреле понесла большие потери и далее политическое руководство Украины приняло решение сохранять и накапливать “лучшие части” для будущего “перелома в войне”.

2. Именно поэтому далее украинскую армию по сути разделили, выделив “расходуемый материал”, и “элиту”.

“Расходуемый материал” командование ВСУ расходовало по назначению последние несколько месяцев, пытаясь сдержать наше наступление, и выигрывая время для пополнения частей “элиты”, их дообучения (в т.ч. и западными инструкторами) и снаряжения.

3. То что происходит сегодня на юге, это как раз ввод в бой тех самых элитных частей, хорошо снабженных техникой и лучшим “человеческим материалом” (смотрите видео и сравните этих “побратымов” с темы замухрышками, которых берут в плен наши войска на Донбассе). Фактически режим Зеленского бросил в бой свои “части СС”. Это совершенно другая армия и война, но … пока с тем же для киевского режима результатом.

И таки да, Киев ожидал другого (результата). Именно поэтому у них сейчас такой ступор среди официальных спикеров (отсюда решение ввести тотальную цензуру на линии фронта).

Если брать историческую аналогию, это Курская битва, где Вермахт бросил в бой свои элитные части, которые и были разгромлены Красной армией летом 1943 года. И примерно то же по значимости (для исхода войны) происходило 29-го августа и будет происходить в ближайшие несколько недель.

П.С. Кстати, а почему эта “элита” говорит “на мове” “страны-агрессора”? Думаю, ответ очевиден – это Гражданская война (нравится это кому-то или нет), окончание которой было отложено на 25 лет.