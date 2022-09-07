Сегодня – “день Украины” для США и союзников

Помимо встречи в “Рамштайне”, где соберутся министры обороны западных стран, Байден сегодня проведет видео-конференцию по Украине со своими союзниками, пишет Bloomberg.

В ней примут участие лидеры государств НАТО, ЕС и G7. Все или нет – не сообщается.

“Звонок состоится в то время, как Украина продолжает наступление на российские войска, а президент России Владимир Путин готовится к встрече с председателем Китая Си Цзиньпином впервые с момента начала войны в феврале”, – сообщает издание.

Именно к этому моменту было приурочено наступление ВСУ на Херсонщине и Харьковщине. Зеленскому нужно было любой ценой показать западным союзникам что Украина способна наступать и отвоёвывать территории. От этого будет зависеть объём помощи, на которую рассчитывает Киев.