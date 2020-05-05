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Самые страшные слоты или во что поиграть тем, кто хочет пощекотать нервы

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Есть тематики, которые особенно интересны игрокам Cdc88uz. И одна из них – мистическая. Тематических слотов с разными вампирами, зомби и тому подобными персонажами много. Они отличаются красочной картинкой, и сюжетами, которые оживают на экране, но в большинстве случаев никогда не воплощаются в жизни. Собственно этим и можно объяснить популярность подобных слотов в онлайн-казино.

Zombie slot mania

Эта пугающая игра, в тематике зомби способна очень увлечь и буквально затянуть в свои хитросплетения. Это уникальный игровой опыт, который может быть увлекательным. Стандартные размеры игрового поля 5х3 и привлекательный RTP в 97% только подзадорит азарт. Стоит отметить следующие захватывающие функции:

  • Фриспины.

  • Дикие разбрасываемые символы.

  • Характерная анимация и пугающая графика.

Crypt of the vampires

Данный слот далеко не новый, но по-прежнему привлекает много внимания. В нем есть все, что только может потребоваться – отличная графика, качество исполнения. Причем вампиры не ставят себе за цель напугать игрока, они напротив, помогают получить солидный выигрыш.

Игрок сразу же попадают в жуткий замок, который уже давно стоит заброшенный и эта картинка сопровождает все игровые манипуляции. Самая полезная, но и пугающая функция – атака вампиров. Когда на первом барабане появляется вампир, он сразу же превращает все другие персонажи в себя самого.

Voodoo gold

Тем, кто не боится ритуалов вуду и хочет заполучить их сокровища, предложен этот слот. Игрок сразу окунается в увлекательное путешествие и по пути может получить богатство, которое надежно спрятано в болоте. Заклинания и магия шамана помогут стать таки обладателем денежного вознаграждения. Символы характерные – череп вуду, шаман, засохшая голова, цилиндр, бутылка спиртного, игральные кости.

Circus of horror

В казино онлайн данный слот-ужастик также популярен. Ведь тут собраны самые страшные персонажи от мертвых медсестер до вампиров. Жуткий клоун – эти дикий символ, который может заменить любой из представленных на барабанах. Бонусные символы – это вампиры, которые запускают бесплатные вращения.

Voodoo

Еще один страшный слот в тематике вуду. Игровое поле стандартное 5х3, но символы на нем, действительно устрашающие – это и могучий Дамбала, Бог Змей и ворон. Игрокам предложены фриспины, есть разбрасываемые символы, которые при выпадении активируют бонусный режим. Если выпадет мастер Вуду можно рассчитывать на 10 бонусных вращений.

В казино Coduca предложено много мистических слотов, которые можно попробовать прямо сейчас.

Источник: cdc88uz

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