Сайт восстановлен после хакерской атаки и взлома. Увы, все новости размещённые с 4 по 14 ноября бесследно пропали.

Это уже не первая атака хакеров, но мы вновь восстановлены. Достигли ли они своей цели? С одной стороны да, с другой нет. Большим минусом является, что как и в прошлые разы сайт попал в списки баз данных как сайт на котором размещены вредоносные скрипты, которые могут нанести вред компьютеру и прочее. Это всё очень понижает статус сайта в выдачах поисковых систем. В этом смысле, да, нам нанесён ещё один сильный урон. И хакеры могут в этом быть довольны собой, мы так и не оправились после взлома 2014 года, когда посещаемость с 10000-15000 снизилась до 100 в сутки. Мы не сдались, хоть и потеряли все источники доходов.

Деятельность была продолжена, ей не помешал и следующий взлом. Хоть мы и уделяем большое внимание безопасности. И, вот, ещё один взлом… Судя по “подчерку”, возможно, это те же люди. Что ж, уделим безопасности ещё больше внимания. Но и это не повлияет, наш сайт будет развиваться и дальше, несмотря ни на что. И, надеемся, что наши лучшие времена ещё впереди.

И, да, на фронте тоже не всё в порядке, но победа будет за нами.