С праздником, «уважаемые россияне»! или О тайных войнах и глобальных заговорах

Глобальных заговоров не бывает. Все они – плод воображения и бессознательной фальсификации разобщенных и несоотносящихся фактов исторического процесса.

Готлиб фон Гогенцоллерн. Директор Института Экспериментальной Истории. Лондон[1]

Мнение ученого специалиста, хорошо известного многим любителям «альтернативной истории», подкупает своей объективностью и очевидной научностью.

Следуя ему и хочу сказать несколько слов об одном из таких конкретных разобщенных и несоотносящихся фактов исторического процесса.

Конкретика же заключается в том, что 9 июня сего 2020 года несколько моих друзей и знакомых, имеющие немодную привычку чтить память выдающихся людей России, поздравили меня с Днем Рождения Императора Петра Великого.

Я поблагодарил, и укорив себя за то, что не храню в памяти такую существенную дату Русской истории, решил отвлечься на время от текущих дел, и посмотреть какой-либо дополнительный материал на эту тему. Начал просто с Википедии, считая, что уж даты та укажет верно.

Действительно – указала: «Петр I Алексеевич, прозванный Великим (30 мая [9 июня] 1672 года ‒28 января [8 февраля] 1725 года) ‒ последний царь всея Руси (с 1682 года) и первый Император Всероссийский (с 1721 года)».

Умиление, конечно, вызывает выделенное курсивом слово[прям-таки напрашивается ассоциация с другим Русским Царем, прозванным за свою жестокость Васильевичем], но не об нем сейчас речь. А речь о том, что родился наш Государь Петр Алексеевич по ‒ единственно верному для православного человека – юлианскому календарю, 30 мая, в день, между прочим, памяти преп. Исаакия Далматского, о чем напоминает нам «монферраново чудо» Исаакиевского собора.

О последнем та же Википедия сообщает, что собор этот: «Освящён во имя преподобного Исаакия Далматского, почитаемого Петром I святого, так как император родился в день его памяти ‒ 30 мая по юлианскому календарю».

Полагаю, что и не слишком церковные читатели, согласятся, что, родившись в день памяти какого-либо святого, «переродиться вновь» в день памяти иного святого,‒ возможно и более близкого нам «по душе» ‒ даже технически сложно.

А вот последнемуЦарю всея Руси и первому Императору Всероссийскому предлагается именно такая участь.

Поскольку 9 июня, указанное Википедией, да и не только ей одной,‒ как якобы день Рождения Царя-Императора ‒ это на самом деле, по юлианскому календарю 27 мая – легко убедиться по печатному церковному календарю, и отмечены в нем 27 мая для молитвенного обращения к ним вовсе не преподобный Исаакий исповедник, игумен обители Далматскойсо товарищи, а не менее достойные почитания, но все же совершенно иные святые, в частности, сщмч. Ферапонт, епископ Сардийский, преп. Ферапонт Белоезерский, мч. Дева Феодора и Дидимвоин.

А значит еще целых три дня надо ждать Государю своего истинного Дня Рождения, навсегда – до скончания времен! – совпавшего с днем памяти Св. Преп. Исаакия Далматского.

День же памяти этого святого,‒ в переводе с нашего национального календаря Третьего Рима, на внедренный у нас ленинцами в 1918 году католический григорианский календарь, ‒ приходится на 12 июня ‒ день так называемого праздника «День России».

А значит именно на «День России» приходится и День Рождения Первого Российского Императора, ‒ творца Российской Империи, единой и неделимой!

Да, ей Богу, не объясни мне, что глобальных заговоров не бывает и быть не может – непременно бы убедился в существовании таковых.

Ведь и правда, если и нужны дополнительные «доказания» существования «мирового правительства» с соответствующими канцеляриями, подотделами и функциями, то яснееи нагляднее не придумаешь!

Большое должно было быть чувство юмора у кого-то, чтобы установить празднование развала и уничтожения истинной России ‒ Российской Империи (пусть и в советской униформе) ‒ в День Рождения создателя этой Империи.

Да еще и назвать это день уничтожения страны – ее Днем!

Вот бедный Петр в гробу-то вращается!

Так что, ‒ с Праздником ‒ «уважаемые Россияне»,‒ как любил называть нас наш Первый вечно пьяный развалитель. Не уточняя, правда, кем уважаемые, и главное – за что…

Честь имею.

Борис Глебович Галенин, военный историк,

Начальник Штаба Войсковой Православной Миссии

[1] Цит. по: Свержин Вл. Ищущий битву. Колесничие фортуны. – М., 2003. С. 401.