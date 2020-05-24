Русский путь: свет разума во мраке глобального социума

«Государственная власть есть лишь средство и орудие, призванное служить некой высшей цели; … Дело определяется тем великим, содержательным заданием, которому государственная власть призвана служить и в действительности служит»

Иван Ильин

Все прошлое столетие исторической жизни российского социума прошло под знаком революционных потрясений. Этот «перестроечный зуд» российской действительности получил ныне всемирный размах в убийственном явлении КОРОНАВИРУСА, потребовавшем от человечества кардинального уточнения целей общественного производства и существенной коррекции «общего курса» коллективных действий людей в созидании будущего, проверяя их готовность к выживанию в экстремальных условиях: образ «будущего» становится ныне главной путеводной звездой общественной практики. Сможет ли мировое сообщество достойно ответить на глобальные угрозы нашего времени? Другими словами, есть ли в современном социуме какие-либо гражданско-политические силы, заряженные конструктивной идеологией и способные взять на себя ответственность в определении исторических перспектив человечества? Послевоенная эпоха политического руководства ООН в историческом генезисе мирового сообщества исчерпала свои созидательные ресурсы и ставит перед ним судьбоносный вопрос – КТО способен предложить разумный проект исторического будущего глобального социума?

Кризисная ситуация в развитии мировой цивилизации очень напоминает по своим качественных особенностям социально-родовые схватки российского общества начала прошлого века, обнажившие для россиян главную проблему современной эпохи в целенаправленном созидании исторического будущего. Революционный разлом российского социума прошлого столетия пронизал ныне все человечество, потребовав выдвижения на мировую арену новых геополитических лидеров. Как же ответила Россия на исторические вызовы того времени? На слова председателя Петросовета министра Временного правительства И.Г.Церетели об отсутствии в стране политической силы, способной взять на себя всю ответственность за ее будущее, ответ дал лидер «большевиков-коммунистов» Ульянов Ленин: «есть такая партия». И данный ответ вождя «большевизма», как показала «историческая судьба» советского государства, имел в тот период значительные концептуально-практические основания в понимании общей логики происходящих в мире процессов. Другими словами, «партия коммунистов» нашла конструктивный ответ на глобальный вызов нашего времени в научно-практическом проектировании российского будущего в контексте всемирных тенденций социально-исторического процесса.

Победа советских народов в борьбе с фашистской Европой, успехи в производственном заживлении социальных ран Отечественной войны и возрождении духовной целостности общественного организма, достижения отечественной науки в овладении атомной энергией и освоении Космоса убеждают наш разум в принципиальной верности выбранного социально-исторического пути. В условиях глобализации общественной жизни лишь та политическая сила может претендовать на руководство страной, которая имеет ясное научное понимание исторической перспективы в развитии человечества и строит социальное будущее на основе продуманного плана удовлетворения насущных запросов народной жизни. Подлинно верный политический курс в утверждении суверенной воли государственной власти должен быть нацелен, по словам русского философа прошлого века Ивана Ильина, на «публичный успех и расцвет народной жизни. И если кто-нибудь… пренебрегает благополучием народа и расцветом его национальной жизни, то он является предателем своего народа и государственным преступником» (Ильин И.А. Религиозный смысл философии. М.: ООО «Издательство АСТ», 2003. — 694 с., с. 450).

Однако в конце прошлого столетия созидательный ресурс общественной мысли в проектировании будущего советской державы исчерпал свои возможности по разумной организации социальной реальности и страна погибла. Распад СССР обозначил новую эпоху в развитии мирового сообщества, связанную с историческим становлением глобального социума, когда не отдельные социальные силы, классы и сословия определяют перспективы общественного развития, а цивилизации как целостные общественные организмы, связанные жизненными узами с определенной природной средой своего обитания и способные к саморазвитию на основе своих духовных ресурсов. Гибель советской державы была обусловлена недостаточным развитием в этнокультурном пространстве социалистического уклада жизни людских масс национально-русского самосознания как нравственного стержня всего общественного организма евразийской, северной цивилизации. «Государство и политик, — указывает Иван Ильин на духовный корень общественной жизни, — живут правосознанием народа и почерпают свою силу и свой успех именно в нем. И здесь важно, с одной стороны, правосознание лучших людей, с другой стороны, правосознание массы, ее среднего уровня» (Там же – с. 456).

Обращаясь за наставлением в преодолении современного социального кризиса к историческому прошлому российского общества, мы должны признать, что гибель стародавней Киевской Руси была вызвана во времена монгольского нашествия, прежде всего, политической раздробленностью русских земель, связанных между собой лишь религиозно-церковной нравственностью и семейно-родовыми узами. Не столь давнее крушение царской России было обусловлено отстраненностью правящей дворянско-буржуазной элиты общества от запросов русских народных масс, когда жизнь страны определялась в основном сплоченной волей высших сословий при пассивном участии народа. А совсем недавний распад СССР был вызван бурным всплеском материальных запросов гражданских масс, ориентированных в столичных центрах на «западные образцы» общества потребления, при недостаточном участии в управлении страной интеллектуальной, научной элиты общества и подавлении религиозно-православных традиций русского народа как этнической субстанции советского проекта, совершенно утратившей «волю к жизни». Катастрофическим показателем всей глубины нравственного «распада» самосознания русских масс стала Киевская революция достоинства, отвергшая духовное единство восточнославянского, русского этноса. «Вот почему, — учит Иван Ильин нынешних российских лидеров, — политика есть искусство совместного и решительного воления: безвольная политика есть недоразумение или предательство, всегда источник разочарований и бедствий» (Там же – с.452).

В условиях глобализации мирового сообщества генеральным наставником государственной воли в обеспечении процветания народной жизни становится наука, нацеленная на выявление необходимых зависимостей в объективном мире как наиболее выверенных, надежных путях общественного развития. Научный разум служит сегодня для человечества «лучом света» в непроглядном мраке «глобальных угроз», выступает главным идейным руководством мирового социума в организации продуктивной стратегии общественного развития, связывая в одно целое действия высших и средних слоев общества. К сожалению, надо признать, что современная РФ полностью отвергла опыт СССР в научном проектировании общественной практики и закрепила свое право на «социальное безумие» статьей №13 Конституции РФ от 1993 года о запрете в жизни страны национально-государственной идеологии, способной обеспечить духовную солидарность граждан в утверждении совместного будущего. Главная беда постсоветской РФ состоит в том, что у Кремля нет научно продуманной и публично озвученной для практического применения в жизни страны концептуальной модели развития мирового сообщества: отсюда и все исторические шатания современной России между Востоком и Западом в поисках социальных наставников собственных действий. Другими словами, у нынешнего политического руководства российским обществом нет полноценного концептуального обоснования своего права на управление народными массами: постсоветская российская власть утвердилась на государственном троне в Кремле под гром танковых орудий, расстрелявших советские остатки российского парламентаризма.

Сегодня Россией управляют не наиболее «знающие и компетентные» специалисты в достижении общественного блага, а самые «исполнительные и верные» выдвиженцы мирового олигархата, с безумием обреченных направляющих страну к исторической пропасти социально-нравственного распада. Лишь полноценное самоутверждение объективного, научного разума в управлении общественной практикой способно спасти Россию от надвигающейся катастрофы: только максимально полное единение воли русских народных масс и научной элиты общества сможет обеспечить достойное будущее страны. ««Истинное Политическое служение, – подчеркивает Иван Ильин, – имеет в виду не отдельные группы и не самостоятельные классы, но весь народ в целом. … Поэтому истинная политика утверждает органическую солидарность всех со всеми. И поэтому истинный политический успех доступен только тому, кто живет органическим созерцанием и мышлением» (Там же – С.451). Этнокультурное, социально-органическое мировоззрение русского философа выступает ныне концептуальным преодолением как «безродной» идеологии «гражданского либерализма», так и марксистского учения о «классовой борьбе» как главном двигателе общественного прогресса человечества.

В связи с возникшими глобальными угрозами в мире и запросами на научный интеллект в управлении жизнью современной РФ у россиян вновь пробудился интерес к широким социально-философским обобщениям, к воссозданию логики развития страны в пространстве всемирной истории человечества. Свидетельством актуализации проблемы концептуального осмысления перспектив развития современной России в реалиях глобального социума стала разработка идеологического проекта РНК — «Россия — Ноев ковчег человечества» (См.: Россия — Ноев Ковчег человечества / Под общ. редакцией Ю. В.Громыко и Ю. В.Крупнова. — М., 2019.). Содержательным продолжением и идейным развитием темы будущего «российской цивилизации» как этнокультурного оплота в спасении мирового сообщества от надвигающейся катастрофы стало исследование РК — «Русский Ковчег: Альтернативная стратегия мирового развития» (См.: электронный журнал «Изборский Клуб» №1 за 2020 // https://izborsk-club.ru/magazine_files/2020_01.pdf).

Характерной чертой обеих версий в понимании социального горизонта «российского будущего» является их принципиальный «антиисторизм», игнорирование потребности в общеисторическом концептуальном моделировании развития мирового сообщества. Этот методологический крен в истолковании характера общественной жизни можно определить как «субъективно-прагматический», противопоставляя его установки «объективно-историческому» воззрению, практическим выражением которого может служить марксистская версия социальной истории человечества как последовательного ряда общественно-экономических формаций. Идейным центром исследовательских усилий каждой из ныне предложенных программ оказывается не системный образ исторической жизни человечества, не обобщенная «историческая логика» развития мировой цивилизации, породившая нынешнюю ситуацию, а лишь сам этот кризис как разрушительная «агония» современного социума.

В обеих концептуальных системах существо глобального Кризиса мирового сообщества рисуется как реальность «исторического ХАОСА», как действительность «мирового Потопа», полностью «смывающего» стихией социальных антагонизмов следы поступательного развития человечества, не позволяя научному разуму выявить как «вредные, так и «верные» пути общественного развития. Определяющей идейной установкой предлагаемых концепций служит субъективно принятая гипотеза о ведущей роли «русского народа» в спасении человечества от гибели», требуя от наших соотечественников потенциалов «чистого Разума» как конечного нравственного основания в проектировании «истинных путей» преодоления «глобального кризиса». «Истина, — образно выражают эту мысль Ю.В. Громыко и Ю.В.Крупнов, — Русский народ, который в условиях демографической, жизнестратегической катастрофы должен строить Ковчег».

Однако, не ведая исторических корней возникновения социальной болезни, не зная социальных путей ее распространения в обществе, нельзя найти нужные средства ее эффективного лечения, отыскать верные ориентиры в понимании разумной перспективы поступательного развития человечества. Научный разум современного социума не всесилен в постижении диалектики мирового развития: не представляя «исторических путей» поступательного развития мирового сообщества, невозможно постичь и верный путь в претворении разумного будущего глобального социума.

Л.А.Гореликов – д.ф.н., профессор, академик Ноосферной общественной академии наук