Рукотворный нефтяной кризис Правительства РФ, созданный на «пустом месте»

4-6 марта 2020 года будучи в Австрии в г. Вена делегация Правительства РФ отказались от согласованного со странами ОПЕК, осмысленного снижения объёма добычи нефти и тем самым удержания цены нефти на высоком уровне доходности.

Если ещё в начале января 2020 г. цена нефти марки Brent достигла 69,72 доллара за баррель, то сегодня 9.03.2020 г. по вине чиновников России цена нефти упала более чем в два раза до 31 доллара (и по всей видимости это ещё не предел падения). Ведь текущая договоренность о снижении объёмов добычи нефти действует только до 1.04.2020 г., а после этой даты никаких договоренностей нет.

Вместо того, чтобы пойти на соглашение о снижении добычи на 6-10 % (на 300 — 500 тысяч баррелей в сутки) и получения компенсирующей прибыли от роста цены нефти — Россия сама сделала себе огромный ущерб.

Давайте посчитаем убытки.

Если в 2019 году доходы России от экспорта нефти составили 121,44 млрд. долларов, то с учетом снижения цены нефти более чем на 100% (более чем в два раза) ущерб бюджету будет более 60 млрд. долларов.

Считаем далее. 14.01.2020 г. один доллар стоил 60,94 руб., но уже сегодня 9.03.2020 г. курс доллара взлетел на 20% до 73 рублей за доллар (и опять же это не предел снижения). Это значит, что покупательная способность рубля, а вместе с ней и населения упали до 20% (в зависимости от сферы потребительского рынка).

Отечественному товаропроизводителю, сбывающему товары и услуги на внутреннем рынке из-за падения платёжеспособного спроса также нанесён ущерб в размере до 20%. Тем самым политика Центробанка РФ снижения уровня инфляции на текущий 2020 г. ликвидирована.

Считаем убытки далее.

В результате девальвации рубля на 20% в очередной раз поставлены под удар ресурсы Фонда национального благосостояния. Уже сегодня его надо будет тратить на поддержку падающего рубля. Например, в 2014-2015 г. из-за девальвации рубля резервам России нанесён ущерб свыше 200 млрд. долларов. Сегодня пока не видно каков ущерб будет причинён бюджету и ФНБ. Но он складывается из расчётных недополученных доходов от падения цены нефти на сумму свыше 60 млрд. долларов, плюс падения доходов от снижения платёжеспособности российского товаропроизводителя, плюс расходов ФНБ на удержание обвального падения курса рубля, плюс возросшей инфляции, плюс кризис повлечёт за собой дальнейшее разрушение оставшихся в стране предприятий с потерей доходов от них, плюс рост безработных.

Неужели в Правительстве РФ нет ни одного человека, который бы мог предвидеть и подсказать эти очевидные для страны последствия отказа от переговоров с ОПЕК и последовавшие немедленные убытки…

Нельзя раз за разом постоянно причинять ущерб народу и России.

Не известно действовал ли министр энергетики А. Новак в Вене самостоятельно или выполнял приказ кого-то из вышестоящего руководства, не известно был ли он под влиянием лоббистских интересов российских нефтедобытчиков (на долю «Роснефти» приходится свыше 70% нефтедобычи в стране).

В этой связи предлагаю:

— Провести в Правительстве РФ служебное расследование об умышленном создании нефтяного кризиса и по этой причине нанесения в очередной раз ущерба народу и России.

— Отстранить А. Новака и И.Сечина от занимаемых постов, а также наказать всех других виновных, причастных к ущербу.

— Немедленно (!) вернуться к переговорам со странами ОПЕК+ о снижении объёмов добычи нефти.

— России войти в число стран ОПЕК, чтобы впредь действовать согласованно и не позволять себе безответственного поведения на международных переговорах. Нефть — это основной источник доходов бюджета России.

Острую кризисную ситуацию в стране, созданную по вине российских чиновников надо немедленно исправлять. За каждый день промедления (уклонения) от переговоров с ОПЕК Россия и народ будет нести ущерб.

Владимир Гарматюк

Россия, г. Вологда