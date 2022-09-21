Россия в состоянии справиться с самыми серьёзными вызовами

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко открыла осеннюю парламентскую сессию 2022 года.

В начале своего выступления спикер СФ уделила особое внимание ситуации в Луганской и Донецкой Народных Республиках, Херсонской и Запорожской областях. «Президент России Владимир Путин ясно дал понять, что сегодня наши военные противостоят не столько киевскому режиму, а мощной военной машине коллективного Запада».

Как подчеркнула спикер Совета Федерации, глава государства заявил о необходимости поддержать предложение Министерства обороны и Генерального штаба об объявлении частичной мобилизации, чтобы защитить территориальную целостность страны, обеспечить её государственный суверенитет, безопасность граждан и жителей освобожденных территорий. «По большому счёту, речь сегодня идёт о нашей независимости и свободе», – убеждена спикер СФ.

Касаясь решения о проведении референдумов в Луганской и Донецкой Народных Республиках, освобожденных территориях Херсонской и Запорожской областей, Валентина Матвиенко отметила, что такие инициативы людей говорят об их глубокой духовной связи с Россией. По ее словам, это – самый яркий показатель краха политики Киева и Запада по созданию проекта «АнтиРоссия».

Спикер СФ обратилась к военным, тем, кто на передовой проявляет мужество и героизм, защищая своё Отечество. «Вы делаете очень важное дело – своим ратным трудом творите новую историю, в которой не будет места несправедливости по отношению к людям, не будет бомбёжек мирных городов и ежедневных артобстрелов жилых домов».

Председатель Совета Федерации заверила, что поддержка участников спецоперации продолжится. Она напомнила о принятых мерах, в частности, медицинских и налоговых льготах, возможности бесплатного получения дополнительного профессионального образования и ежемесячной доплаты к пенсии. «Готовятся поправки в законодательство, направленные на обеспечение трудовых гарантий участникам специальной военной операции».

Валентина Матвиенко подчеркнула, что, несмотря на небывалые санкции, с повестки дня не сняты ни один национальный проект, ни одна ключевая экономическая программа, ни одно социальное обязательство государства. По ее словам, технологическое, экономическое, социальное развитие страны не ставится на паузу, всё намеченное планомерно осуществляется.

«Благодаря слаженной работе Правительства, региональных команд, своевременно принятым мерам, удалось минимизировать последствия санкций, сохранить макроэкономическую и макрофинансовую стабильность. Мы ещё раз убедились сами и показали всему миру, что наша страна в состоянии справиться с самыми серьёзными, с самыми трудными вызовами», – сказала спикер СФ.

Среди основных задач на осеннюю сессию Валентина Матвиенко назвала работу над проектом федерального бюджета. «Он должен соответствовать стратегическим целям развития, гарантировать выполнение всех социальных обязательств государства перед гражданами, а также сбалансировать бюджеты субъектов Федерации».

Кроме того, парламентарии планируют активно участвовать в работе по достижению технологического суверенитета страны. «Ряд инициатив, касающихся развития передовых технологий, в том числе в области генетических исследований искусственного интеллекта, уже внесён сенаторами в Государственную Думу».

Особое внимание в ходе осенней сессии будет уделяться вопросам продовольственной безопасности, поддержки фермерских хозяйств, индивидуальных предпринимателей на селе. «Мы тесно сотрудничаем с Минсельхозом, Минпромторгом, с субъектами Федерации и представителями торговых сетей, чтобы создать канал сбыта свежей фермерской продукции по доступным ценам. Эта инициатива нашла отклик в Правительстве и к ней подключились торговые сети», – отметила Председатель СФ.

Говоря о развитии взаимодействия с зарубежными государствами, Валентина Матвиенко подчеркнула, что Россия не собирается самоизолироваться. «Контакты с дружественными странами продолжают развиваться. И международная парламентская повестка осенней сессии также обещает быть очень насыщенной».

В заключение глава верхней палаты парламента напомнила сенаторам РФ о колоссальной ответственности, которая возложена на Совет Федерации. «Мы работаем в первую очередь для благополучия граждан, благополучия каждого региона и всего нашего Отечества», – подчеркнула Валентина Матвиенко.