Россия и Китай строят стратегическое партнёрство

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко провела встречу с Председателем Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) КНР Ли Чжаньшу. Парламентская делегация Китайской Народной Республики находится с визитом в России.

Валентина Матвиенко отметила значимость участия Ли Чжаньшу в Восточном экономическом форуме, завершившемся накануне во Владивостоке, и его встречи с Президентом РФ Владимиром Путиным. Глава СФ подчеркнула, что российский Дальний Восток важен для двустороннего сотрудничества как естественная территория взаимодействия.

«В период необратимых, тектонических изменений, которые переживает сегодня вся система международных отношений, неизменной остаётся наша линия на укрепление отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия с Китаем. Эта линия пользуется широкой поддержкой граждан России», – сказала Валентина Матвиенко.

По ее словам, залог успеха России и Китая в развитии взаимовыгодного сотрудничества – регулярный и содержательный диалог Президента РФ Владимира Путина и Председателя КНР Си Цзиньпина, а также глубокое политическое взаимное доверие. «Это действительно стратегическое партнёрство, основная задача которого – не укоренённое в прошлом удержание монопольных позиций, как это делает Запад, а направленное на создание нового типа отношений между державами в XXI веке».

Спикер СФ отметила, что западные страны стремятся сохранить своё ускользающее доминирование в глобальной политике и экономике. При этом США взяли курс на подавление любой самостоятельности. «Из Украины они решили сделать угрозу для России. Такая же линия американцев проявилась и в ситуации вокруг Тайваня в контексте планов поставки на остров оружия, визитов спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси и конгрессменов. Мы рассматриваем эти поездки как спланированные провокации», – подчеркнула Валентина Матвиенко.

Она заявила, что принципиальная позиция России по тайваньскому вопросу остается неизменной: существует только один Китай, правительство КНР – единственное законное правительство, представляющее всю страну, а Тайвань – неотъемлемая часть Китая.

По мнению Валентины Матвиенко, на парламенты РФ и КНР возлагается особая миссия по адаптации законодательства к стремительно меняющимся мировым условиям. «Уверена, что у Федерального Собрания Российской Федерации и Всекитайского собрания народных представителей Китайской Народной Республики имеется значительное пространство для обмена опытом по решению актуальных задач в борьбе с новыми вызовами и угрозами».

В этой связи глава СФ отметила возрастающую из года в год эффективность работы Межпарламентской комиссии по сотрудничеству Федерального Собрания РФ и ВСНП КНР. Она решает вопросы законодательного регулирования в сферах энергетики и природных ресурсов, охраны окружающей среды, обеспечения безопасности цифровых данных и многие другие.

Валентина Матвиенко считает важным обеспечить взаимные расчёты в национальных валютах. Она напомнила, что «Газпром» и его китайские партнёры приняли решение о переходе на рубль и юань в пропорции «пятьдесят на пятьдесят» при оплате поставок газа. «Уже сегодня четверть российско-китайских транзакций производится в рублях и юанях. Думаю, что мы будем наращивать это в наших интересах, что существенно укрепит нашу независимость от вмешательства третьих стран в нашу финансовую систему».

По оценке главы СФ, активно развивается двусторонняя молодежная повестка, контакты по линии Палаты молодых законодателей при СФ и ВСНП. «Надеемся на проведение очередного совместного заседания в этом году».

Валентина Матвиенко сообщила, что для Совета Федерации как палаты регионов приоритетной темой является взаимодействие субъектов РФ с регионами Китая. «Мы понимаем, насколько важно межрегиональное сотрудничество для практического продвижения всех сфер нашего взаимодействия».

Спикер СФ отметила значимость культурного сотрудничества. Она добавила, что после перерыва, вызванного пандемией, возобновляется практика проведения обменных Фестивалей культуры, которые за годы проведения получили статус «брендовых» проектов и привлекают особое внимание граждан обеих стран.

Затронув сотрудничество в области высшего образования, Валентина Матвиенко рассказала о проводимой профильными ведомствами двух стран совместной работе по возвращению российских студентов в Китай для прохождения ими очного обучения в китайских университетах. «Мы также готовы в случае заинтересованности содействовать увеличению квоты на обучение китайских студентов в российских вузах». Глава СФ выразила признательность китайским друзьям за продвижение интереса к изучению русского языка.

Со своей стороны Ли Чжаньшу отметил успешное развитие двусторонних отношений во многих сферах. Он подчеркнул важность роста объема торговли между двумя странами, который постепенно приближается к цели, поставленной главами государств, – 200 млрд долларов к 2024 г.

Ли Чжаньшу поблагодарил российскую сторону за поддержку «принципа одного Китая» в тайваньском вопросе, и отметил, что односторонние действия, гегемония и доминирование нарушают основы международных отношений. Ли Чжаньшу выступил против злоупотребления односторонними санкциями, экстерриториального применения законодательства, угроз и шантажа.

Сейчас, в условиях сложной международной обстановки, высокий уровень нашего сотрудничества продемонстрировал огромную внутреннюю силу, сказал Председатель Постоянного комитета ВСНП КНР.

В мероприятии приняли участие заместитель Председателя СФ Константин Косачев, председатель Комитета СФ по международным делам Григорий Карасин, сенаторы РФ Владимир Джабаров, Владимир Городецкий, Ирина Рукавишникова, Иван Абрамов.