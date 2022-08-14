Россия готовится к затяжному военному конфликту?

В сводке американского Института изучения войны (ISW) говорится о стремлении Кремля мобилизовать промышленность для обеспечения длительных военных действий на Украине.

Как отмечают американские аналитики, Главное управление военной разведки Украины (ГУР) сообщило, что Кремль инициировал “производственную мобилизацию” оборонных предприятий в начале августа, запретив некоторым сотрудникам и всему руководству российского государственного промышленного конгломерата Ростех брать отпуска. В ГУР добавили, что Военно-промышленная комиссия РФ под председательством президента РФ Владимира Путина готовится к началу сентября изменить программу гособоронзаказа, чтобы увеличить расходы на 600-700 млрд рублей (примерно на 10 млрд долларов).

Ранее ISW сообщал, что Кремль проводит мобилизацию российской экономики, предложив 30 июня в Государственную Думу РФ поправку к федеральным законам по вопросам снабжения Вооруженных Сил. Поправка обязывает российские предприятия, независимо от формы собственности, выполнять российские военные заказы и позволяет Кремлю изменять условия труда сотрудников. Путин подписал поправку 14 июля, то есть Кремль продолжит принимать дополнительные меры для расширения прямого контроля Кремля за деятельностью ВПК России, заключает ISW.

По мнению американцев, война переходит в затяжную фазу и теперь стоит вопрос о том, кто продержится дольше.