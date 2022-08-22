Татьяна Гигель: Национальный конкурс «Российское дерево года» – реально действующий инструмент сохранения природного наследия

Член Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Алтай Татьяна Гигель подвела итоги Национального конкурса «Российское дерево года – 2022».

Одна из главных задач конкурса – сохранение уникальных старовозрастных деревьев, представляющих собой природную, историческую и культурную ценность для Российской Федерации, отметила Татьяна Гигель, которая является председателем программного комитета конкурса. Он проводится с 2017 года.

Сенатор рассказала, что в этом году номинантами конкурса стали 60 уникальных исторических природных раритетов, занесенных в Национальный реестр старовозрастных деревьев России и по праву носящие статус «Памятник живой природы».

Председатель сертификационной комиссии Всероссийской программы «Деревья – памятники живой природы» Сергей Пальчиков сообщил, что в голосовании приняли участие более 90 тысяч человек. По итогам голосования главным деревом страны стала «Шаляпинская ель» Ставропольского края. Второе место заняла Тюменская сосна «Жемчужина Тобольского леса», на третьем месте – «Царица – сосна» из Оренбуржья.

Татьяна Гигель отметила, что субъекту РФ, на территории которого произрастает дерево, победившее в конкурсе, будет вручен диплом победителя, а также сертификат на обследование дерева и проведение оздоровительных мероприятий.

Также на территории региона, где произрастает дерево-победитель, проводится конкурс детского рисунка, победители которого награждаются дипломами, ценными подарками и призами. Лучшие работы будут продемонстрированы на торжественной церемонии по итогам конкурса.

Национальный конкурс «Российское дерево года» является на сегодняшний день одним из реально действующих инструментов по сохранению природного наследия российских регионов, подчеркнула Татьяна Гигель.