Российские женщины считают, что именно они планируют семейный отдых идеально

К выходу первой серии проекта «Удиви меня» Институт современных медиа (MOMRI) выяснил, кто лучше планирует семейный отдых: мужчины или женщины?

Согласно данным MOMRI, 37% россиян считают, что лучшие организаторы семейного отдыха — это женщины. Из опрошенных дам так полагают 48%, и лишь 5% из них утверждают, что с такой задачей вполне по силам справиться и мужчине. У сильной половины человечества свой взгляд на этот вопрос. Почти половина из них не видят отличий в способностях мужчин и женщин организовывать совместный отдых. Другая половина опрошенных делится почти поровну: 23% думают, что женщины отлично справляются с данной задачей, а 21% мужчин уверены, что именно они способны организовать идеальный отдых для всей семьи.

«Отметим интересную тенденцию: среди женщин до 25 лет более половины (54%) не видят различий между мужчинами и женщинами в способности спланировать отдых, 7% готовы доверить планирование отпуска мужчинам. Но чем старше, тем больше процент тех, кто считает, что мужчинам в планировании семейного отдыха доверять нельзя. Наиболее радикальны дамы 35–45 лет: среди них лишь треть считают, что и мужчины, и женщины одинаково успешны в организации семейного отдыха, а 53% считают, что хорошо спланировать его способны лишь женщины», — комментирует Юлия Верлина, директор по исследованиям Института современных медиа.

Удивительно, что практически равный процент опрошенных женщин и мужчин подразумевает под совместным отдыхом как одинаковые опции, так и совершенно разные. Для половины опрошенных женщин самым лучшим вариантом отдыха является поездка на море или в санаторий, далее по приоритетам идут спа, массаж, шопинг, спорт и поездки на дачу. На последнем месте культурный досуг. Только 3% опрошенных считают идеальным отдыхом походы в кино, театр и различные экскурсии.

У мужчин лучшим отдыхом считается охота и рыбалка. Именно такие варианты назвали 47% опрошенных. С большим отставанием идет спорт, экстрим и активный отдых — всего 15%. Путешествие на море назвали идеальным вариантом лишь 9%, и всего 2% ответов пришлось на отдых с семьей, женой и детьми.

По результатам опроса выявились чисто мужские и женские варианты отдыха. К первой группе относятся: просмотр телевизора, компьютерные игры, охота, рыбалка, встреча с друзьями в мужской компании. Замыкают список пляжный отдых на курорте, путешествия и спорт. Традиционно женскими видами опрашиваемые назвали пляжный отдых, спа, массаж, посещение салонов красоты, йогу. В конце списка выезд на природу, рукоделие и домашний отдых с семьей.

Безусловно, в теории совместный отдых кажется не таким уж проблемным мероприятием, но, как показала практика, супруги могут столкнуться с массой противоречий. Оказывается, их можно избежать. Ведущие нового проекта на телеканале «Моя Планета» Хильда Кармен и Виктор Михайлов раскроют перед телезрителями секреты идеального отпуска вдвоем. Они соглашаются на эксперимент и «меняются телами», чтобы открыть для себя планету по сценарию противоположного пола. Каждая серия демонстрирует нам путешествие в один из уголков нашей планеты. Главная задача ведущих — предложить свой «мужской / женский» набор активностей, но сделать это так, чтобы в конечном счете обоим путешественникам их отдых пришелся по вкусу. Все варианты активностей всегда напрямую связаны с местным колоритом и оригинальными идеями.