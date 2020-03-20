Закон и беззаконие

Российские таможенники выявили 2,6 тонн контрабандных табачных изделий

Автор: ИА “Русские Новости”
таможня

Сотрудниками оперативно-розыскного отдела Новороссийской таможни совместно с сотрудниками Главного управления по борьбе с контрабандой ФТС России и Службы в г. Новороссийске УФСБ России по Краснодарскому краю при проведении оперативно-розыскных мероприятий выявлен и пресечён факт контрабандного вывоза с таможенной территории ЕАЭС более 2,5 тонн табачной продукции.

В конце февраля 2020 г. в зону таможенного контроля ООО «Контейнерный терминал «НУТЭП» для оформления на экспорт был помещен контейнер с товаром «абразивная смесь». Российская фирма отправляла в Румынию 1008 картонных ведер с товаром.

– В результате проведенного таможенного контроля установлено, что в 756 ведрах под небольшим слоем абразивной смеси спрятаны сигареты производства Республики Беларусь, – рассказал об обстоятельствах выявления контрабандного товара заместитель начальника Новороссийской таможни Дмитрий Беланов. – Общее количество сокрытых от таможенного контроля табачных изделий составило 10 577 блоков весом 2 588,5 кг.

По оценке экспертов, общая стоимость изъятых табачных изделий составила более 7,1 млн рублей.

По данному факту Новороссийской таможней возбуждено уголовное дело, по ч. 1 ст. 200.2 Уголовного кодекса РФ (контрабанда табачных изделий в крупном размере), которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

СтраныРоссия
Предыдущая статьяПсихологи: смотреть фильмы про вирусы и зомби сейчас — это нормально

Объявления

Наиболее интересное

Ещё похожие новости

Пресечен незаконный ввоз табачной продукции из Украины в Россию

Закон и беззаконие
Миллеровской таможней пресечена попытка незаконного ввоза табачной продукции из Украины в Россию. На таможенный пост МАПП Донецк со стороны Украины прибыл легковой автомобиль ЛАДА PRIORA...
Узнать больше

Товары из магазина беспошлинной торговли – только для лиц пересекающих таможенную границу

Закон и беззаконие
Таганрогские таможенники на многостороннем автомобильном пункте пропуска (МАПП) Матвеев Курган пресекли попытку ввоза на территорию Евразийского экономического союза (ЕАЭС) спиртных и табачных изделий из...
Узнать больше

Задержан гражданин РФ с наркотическим средством в особо крупном размере

Закон и беззаконие
В городе Сочи в ходе оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками отдела по борьбе с контрабандой наркотиков Южной оперативной таможни, был задержан ранее неоднократно судимый за...
Узнать больше

Совершенствование системы исполнения судебных и иных юрисдикционных актов

Закон и беззаконие
Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Владимир Полетаев провел «круглый стол» на тему «Совершенствование национальной системы принудительного исполнения...
Узнать больше
© При полной или частичной перепечатке материалов в интернете гиперссылка на ИА "Русские Новости" обязательна.