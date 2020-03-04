Российские хирурги провели сложнейшую операцию на поджелудочной железе

Панкреатодуоденальная резекция – удаление головки поджелудочной железы вместе с огибающей ее двенадцатиперстной кишкой. Подобная высокотехнологичная операция требует большого профессионализма хирургов, интенсивной терапии и бережного ухода в до- и послеоперационном периоде. Операция была выполнена пациенту в плановом порядке.

Как поясняют врачи, поджелудочная железа – это орган с очень сложной анатомией и физиологией, поэтому операции на нем всегда вызывают определенные опасения из-за угрозы развития осложнений, в том числе, обильного кровотечения. Благодаря слаженной работе целой бригады медиков серьёзных осложнений удалось избежать. Хирургическое вмешательство длилось более 6 часов. Операционную бригаду составили: хирурги – Иван Малафеев, Роберт Мустафин и Константин Егоров, анестезиолог Екатерина Сухарева и операционная медсестра Татьяна Кадникова.

Ситуация осложнялась тем, что в патологический процесс были вовлечены крупные сосуды. В таких случаях к работе в операционной подключается сосудистый хирург.

«Операция такого уровня сложности была проведена в нашем городе впервые. Нам пришлось удалить довольно протяженный участок воротной вены и соединить его с помощью анастомоза (соустья). В данном случае это получилось сделать без применения сосудистого протеза, хотя мы уже заготовили соответствующий по диаметру», — рассказывает сосудистый хирург Константин Егоров.

Во время операции хирурги отделили удаляемые органы от жизненно важных кровеносных сосудов, а затем восстановили отток желчи и сока поджелудочной железы в кишечник.

До недавнего времени операции с вовлечением крупных сосудов были доступны только высокоспециализированным столичным клиникам. Однако хирурги АМОКБ на сегодняшний день успешно провели уже третью резекцию воротной вены – две краевые и одну циркулярную – с полным восстановлением сосуда и без протезирования. Сегодня пациент выписан на амбулаторное лечение.