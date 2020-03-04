Здоровье и медицина

Российские хирурги провели опасную операцию по удалению огромной миомы

Автор:

Хирурги гинекологического отделения астраханской Городской клинической больницы №3 им. С.М. Кирова провели пациентке операцию по удалению миомы матки, сохранив 42-летней женщине репродуктивную функцию.

Миома — это наиболее часто встречающаяся доброкачественная опухоль женской репродуктивной системы. В данном случае опухоль из нескольких миоматозных узлов достигла гигантских размеров – суммарно до 30 недель беременности. Врачи ГКБ №3 приняли решение провести органосберегающую операцию, удалив миому и сохранив матку.

«Во время оперативного вмешательства удалено 8 миоматозных узлов, размер основного узла в диаметре достигал 20 см, диаметр остальных варьировался от 5 до 10 см. Вес удаленной опухоли составил 5,2 кг», — рассказал подробнее об операции заведующий гинекологическим отделением ГКБ № 3, доктор медицинских наук Роман Павлов.

В отделении накоплен достаточный хирургический опыт по проведению миомэктомий. Послеоперационный период у пациентки проходил гладко. Женщина уже через несколько дней была выписана с перспективой наступления беременности после гормональной терапии.

Специалисты рекомендуют астраханкам чаще проходить профилактические обследования и не игнорировать малейшие отклонения в работе организма.

СтраныРоссия
Предыдущая статьяЖалобы на качество ремонта по ОСАГО
Следующая статьяСнижение тарифов на электроэнергию в одних регионах не должно привести к их росту в других

Объявления

Наиболее интересное

Ещё похожие новости

Российские хирурги провели сложнейшую операцию на поджелудочной железе

Здоровье и медицина
Панкреатодуоденальная резекция – удаление головки поджелудочной железы вместе с огибающей ее двенадцатиперстной кишкой. Подобная высокотехнологичная операция требует большого профессионализма хирургов, интенсивной терапии и бережного ухода в до- и...
Узнать больше

Нейрохирурги спасли жизнь пациентке с редким генетическим заболеванием

Здоровье и медицина
Сложнейшую операцию по удалению каверномы спинного мозга провели в нейрохирургическом отделении областной больницы. Кавернозная мальформация – это врождённая патология.  Данное заболевание представляет собой сосудистое...
Узнать больше

Сенсорная комната в помощь медицинским психологам

Здоровье и медицина
Теперь медицинские психологи Областной детской клинической больницы им. Н.Н. Силищевой принимают своих маленьких пациентов в специально оборудованной комнате, где есть все необходимое для оказания...
Узнать больше

Рак легкого: касается каждого. врач-онкологом Маратом Газиевым

Здоровье и медицина
Ежегодно в России выявляют больше 63 тысяч людей, заболевших раком легкого. К моменту установления диагноза лишь у каждого пятого пациента поражены только легкие. У...
Узнать больше
© При полной или частичной перепечатке материалов в интернете гиперссылка на ИА "Русские Новости" обязательна.