Российские хирурги провели опасную операцию по удалению огромной миомы

Хирурги гинекологического отделения астраханской Городской клинической больницы №3 им. С.М. Кирова провели пациентке операцию по удалению миомы матки, сохранив 42-летней женщине репродуктивную функцию.

Миома — это наиболее часто встречающаяся доброкачественная опухоль женской репродуктивной системы. В данном случае опухоль из нескольких миоматозных узлов достигла гигантских размеров – суммарно до 30 недель беременности. Врачи ГКБ №3 приняли решение провести органосберегающую операцию, удалив миому и сохранив матку.

«Во время оперативного вмешательства удалено 8 миоматозных узлов, размер основного узла в диаметре достигал 20 см, диаметр остальных варьировался от 5 до 10 см. Вес удаленной опухоли составил 5,2 кг», — рассказал подробнее об операции заведующий гинекологическим отделением ГКБ № 3, доктор медицинских наук Роман Павлов.

В отделении накоплен достаточный хирургический опыт по проведению миомэктомий. Послеоперационный период у пациентки проходил гладко. Женщина уже через несколько дней была выписана с перспективой наступления беременности после гормональной терапии.

Специалисты рекомендуют астраханкам чаще проходить профилактические обследования и не игнорировать малейшие отклонения в работе организма.