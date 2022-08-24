Российская экономика выдержала санкции Запада

Почему санкции оказались неэффективны размышляет американское издание The National Interest. По мнению американских экспертов секрет устойчивости экономической системы России основан на четырёх ключевых факторах:

🔸Первым фактором The National Interest выделяет адекватные шаги ЦБ РФ:

«Центральный банк России принял оперативные меры, чтобы защитить рубль от шквала финансовых ограничений США и ЕС. Рубль не превратился в руины, как обещал в марте Байден, а наоборот в этом году рубль стал одной из самых сильных мировых валют»

🔸Вторым фактором выступила запущенная правительством РФ система параллельного импорта:

«От джинсов Levi’s до iPhone — множество товаров по-прежнему доступны для покупки в торговых центрах России, хотя эти производители больше не осуществляют прямые поставки на российский рынок»

🔸Третьим фактором The National Interest считает отказ многих государств, в том числе сверхдержав, идти на разрыв экономических связей с Россией:

«Великие экономические державы мира не только отказались присоединиться к режиму санкций, возглавляемому Вашингтоном, но и продолжают углублять свои торговые и финансовые связи с Москвой. И Индия, и Китай нарастили темпы торговли с Россией за последние полгода»

🔸Четвертым фактором несостоятельности антироссийских санкций The National Interest называет их плохую продуманность: ограничительные меры бьют по странам Европы значительно сильнее, чем по самой России, что вполне может привести к расколу антироссийской коалиции:

«У европейских потребителей тем временем всё сильнее болит голова от стремительного роста счетов за отопление и электроэнергию, пока чиновники изо всех сил пытаются сдержать энергетический кризис, вызванный плохо продуманным планом Евросоюза по отказу от импорта энергоресурсов из России. Поскольку Германия балансирует на грани рецессии, растущие экономические проблемы Европы вызывают опасение, что страны ЕС могут начать отказываться от западного режима санкций», — заключает The National Interest