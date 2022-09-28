Результаты референдумов о присоединении к России

Результаты референдумов о присоединении к РФ неподконтрольных Украине территорий могут иметь “пугающие последствия в реальном мире”

Об этом пишет The New York Times. Издание отмечает, что РФ будет защищать территории любыми средствами, напоминая что Россия обладает крупнейшим в мире ядерным арсеналом.

После присоединения неподконтрольных территорий к РФ, Украина теряет свыше 107 000 квадратных километров (1/5 территории страны) и 8 млн человек, а Москва берет под свой контроль месторождения полезных ископаемых, оцениваемые на $12,4 трлн. Производственные цепочки Украины будут разорваны и их восстановление в обозримом будущем будет под огромным вопросом — Путин дал понять, что с момента признания четырех областей частью России, удары по ним будут трактоваться Кремлем как угрозы безопасности своей страны. То есть, ответные удары, в том числе и по украинской критической инфраструктуре, не заставят себя ждать.

Кстати, «пугающие последствия» уже начались. Подрыв газопроводов СП-1и СП-2 можно считать ответом на референдумы и началом беспрецедентной инфраструктурной войны. Это одновременный удар по России и по Германии, по немецкой промышленности. Как говорили древние римляне «ищи кому выгодно».