Ревизия внешнеполитических рисков России

1. Лимитрофы, как источник угроз.

С точки зрения безопасности, Россию вполне устроят любые спокойные территории по периметрам своих границ, в том числе деиндустриализованные, безлюдные и даже слегка радиоактивные. Лишь бы от них не исходила физическая угроза.

Окраинные государства, образовавшиеся после распада Российской империи и СССР никакой безопасности народу России, гарантировать не могут.

Наоборот – они постоянно и настойчиво генерируют новые риски и новые угрозы.

Русофобия – официальная государственная политика и даже религия недогосударств, тяготеющих к Западу. Нанесение максимально возможного ущерба России и русским – главная политическая цель и единственный смысл существования приграничных лимитрофов.

Вывод – окраинная лимитрофная государственность должна быть разрушена и упразднена любыми доступными способами.

2. Западные страны, как источник угроз.

Коллективный запад исторически ориентирован на колонизацию России и ограбление её, постоянно претендуют на отторжение исторических российских территорий, а в настоящее время он откровенно декларирует своей целью уничтожение российской государственности.

Каждый раз, когда Запад получает хотя бы минимальное технологическое превосходство, он вторгается на территорию России с целью геноцида населения, уничтожения государства, захвата природных ресурсов Отечества.

Вывод: Технологический и производственный потенциал стран Запада должен быть разрушен любым доступным способом – как мирным – через создание невыносимых условий для существования промышленности на Западе, так и военным – через физическое разрушение индустриальных мощностей и объектов промышленной инфраструктуры.

Деиндустриализация, социальная фрагментация, архаичная деградация и экологизация окраинных лимитрофов, тяготеющих к западной цивилизации и самого Запада – основа безопасности России