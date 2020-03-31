Религия и наука в историческом возрождении «нравственной культуры» глобального социума

«Вся современная культура, «социалистическая» и «несоциалистическая», потрясена в своих основаниях; ей грозит разложение и гибель. Это объясняется тем, что она создавалась и ныне по-прежнему строится с отстраненным и заглохшим, омертвевшим сердцем»

Иван Ильин

Вряд ли кто-то будет оспаривать тезис, что идейная суть современного общества представлена научно-техническим разумом, исповедующим принцип производственной эффективности в удовлетворении массовых потребностей людей. Однако научно-технический разум, поддерживая производственный процесс, не контролирует постановку социально значимых целей, не определяет характер высших ценностей, направляющих людей к нравственному согласию в достижении «лучшего будущего»: утверждение этих «верховных ценностей» является прерогативой религии. Если в недавнем прошлом конечные ориентиры человеческой жизни определяли церковные сообщества с их учением о загробном воздаянии, то ныне людские массы не хотят так далеко заглядывать в будущее и ограничивают представление о нем рамками недолгой телесной жизни, подчиняя собственную волю императивам природного окружения и своим финансовым возможностям. Такая житейская «мудрость», идейная приземленность сознания людей в проектировании будущего грозит современному человечеству нравственным вырождением и всеобщим разложением общественных классов, народов и цивилизаций. «Источники и основы современной культуры, — предупреждал 100 лет назад зарубежный русский мыслитель Иван Ильин, — должны быть в корне пересмотрены. Человечество творит свою культуру неверным внутренним актом, из состава которого исключены: сердце, совесть и вера, а сила созерцания – заподозрена, осмеяна и сведена к подчиненному, почти подавленному состоянию. Так создаваемая культура есть больная культура; и то, что мы переживаем ныне, все наши бедствия, страдания и тревоги, суть естественные последствия этой больной культуры» (Ильин И.А. Религиозный смысл философии. М.: ООО «Издательство АСТ», 2003. — 694 с., с. 352).

Ныне на смену религиозной культуре «Божественного Слова» пришел культ «Золотого Тельца», определяя поведение граждан требованиями «материальной выгоды, подчиняя их действия повелениям «финансовой олигархии». В современном мире не внутренний «нравственный идеал» направляет практические усилия людских масс, а «финансовая мощь» экономического принуждения, напоминающая в собственной необоримости силу природной стихии, но совершенно скрытую в своем «субъективном замысле» от разумения граждан. Эта «скрытность», «непредсказуемость» социально-экономического процесса выражается в «утрате» качественных ориентиров развития общественной практики и сведении ее потенциалов к сугубо количественным показателям прироста объемов производимой продукции, когда подлинный характер, действительная природа социума устанавливается лишь задним числом, обнаруживается на фоне наступившего кризиса общества и выражается в неспособности людских масс к правильным действиям, в необходимости переделки ранее созданного. В условиях глобализации мирового сообщества такая «запоздалая» его реакция на возникающие проблемы может оказаться губительной для человечества, требуя от него качественного, целостного перестроения общественной практики. «Современное человечество, — обозначает Иван Ильин главный порок мирового сообщества, — «христианское» и противохристианское, должно понять и убедиться, что это есть ложный и обреченный путь, что культура без сердца есть не культура, а дурная «цивилизация», создающая гибельную технику и унизительную, мучительную жизнь» (Ильин И.А. Указ. Соч. — с. 353).

Качественная основа сознательной жизни людей выражается в их творческой энергии, в способности созидания «новой реальности» как самобытной, внутренне единой целостности, нацеленной на саморазвитие. Эта целостность общественного сознания оформляется на трех уровнях духовной жизни людей: во-первых, в виде переживаний чувственного опыта, фиксирующих отдельные предметы окружающей среды в их индивидуальных различиях; во-вторых, в виде обобщающих утверждений рассудка, нацеленных на выявление локальных связей индивидуальных предметов как выражения их внешних зависимостей; в-третьих, в концептуальных построениях интеллекта как способа самодеятельного постижения человеческой мыслью универсальных связей объективной реальности в ее внутреннем единстве. На всех 3-х уровнях развертывания общественного сознания действует генеральная, «творческая сила» Мирового Духа, определяющая «качественное единство» духовной жизни людей – их целостный разум. Конечным «массовым продуктом» реализации созидательной энергии человеческого сознания служит «Язык» речевого общения людей. А индивидуальным началом пробуждения этой созидательной, жизненной энергии людей, определяющим целостность их одухотворенного существа, оказывается «сердце» человека. «Пренебрежение, – указывает Иван Ильин на корень всех социальных бед, – с которым современное человечество относится к «сердцу», объясняется целым рядом причин. В основе его лежит неверное представление о творческом акте, который трактуется материально, количественно, формально и технически. Для того чтобы жить в качестве вещи среди вещей (или, что то же, в качестве тела среди других тел), человек, по-видимому, не нуждается в «сердце», т.е. в живом и деятельном чувстве любви к Богу, к человеку и ко всему живому» (Ильин И.А. Указ. Соч. — с. 353).

Сердце как жизненный «исток», первоначало «творческой силы» человека есть общая физиологическая особенность представителей «животного мира» в их отличии от растительных организмов, выражающая их способность к «индивидуальному выбору» собственного будущего в живом обличии своих потомков: «любовный» настрой людей оказывается генеральным импульсом в определении исторической судьбы всего человечества. Высшим нравственным ориентиром осуществления этой «животворной силы» в действиях людей оказывается идея Бога как выражения энергетического средоточия, совершенной сути мировой реальности. Нынешняя трансформация «любовных отношений» мужчин и женщин в противоестественных «брачных союзах» однополых существ грозит человечеству нравственным вырождением, социальным уродством и конечной исторической гибелью. Угасание в обществе животворящей энергии «духовной Любви» как первоосновы мировой целостности сопровождается ныне культом количественных показателей жизненного благополучия людей, превращая их в бессердечные «растительные организмы», подчиняя их действия повелениям не собственного «сердца», а давлению внешней среды. «Подобно этому человеку, понимающему творчество не качественно, а количественно, безразличному к нравственному, религиозному, художественному и социальному совершенству жизни, – нет особенной надобности вовлекать («инвестировать») в свои дела и отношения начала чувства и любви» (Ильин И.А. Указ. Соч. – с. 353).

Такая утрата, «закрытость» от самосознания граждан «творческой», «божественной» энергии мировой целостности грозит человечеству социальной катастрофой, превращением основной массы людей в «механических исполнителей» воли «инородного меньшинства» или же общей гибелью в результате глобального социального конфликта. «Современный человек привык творить свою жизнь – мыслью, волею и отчасти воображением, исключая из нее добрые побуждения сердца; и, привыкнув к этому, он не замечает, куда это ведет: он не видит, что создаваемая им культура оказывается безбожною, впадает в пошлость, вырождается и близится к крушению» (Ильин И.А. Указ. Соч. – с.355). В условиях глобализации мирового сообщества все более актуальной становится задача полноценного подключения к социально-исторической практике идеально-нравственных установок мировых религий, совмещения религиозных канонов коллективных действий людей с объективными императивами научно-технического разума. Все более насущной оказывается проблема разумного согласования требований научно-технического прогресса современного социума с нравственными идеалами мировых религий: важнейшей силой такого согласования должен стать творческий дух философского мышления в постижении универсальных законов мироздания (Л.А. Гореликов, Идейные начала современного «русского мировоззрения» в научно-философской концепции «онтологического символизма» // «Академия Тринитаризма», М., Эл № 77-6567, публ.22199, 16.06.2016).

Но для обоснования жизненной необходимости такого идейного союза научных знаний, религиозной веры и философской мысли следует рационально-логическими средствами показать «разумную целостность» природного бытия как выражения полновластия «Высшего Разума» в обустройстве мироздания. Если объективный мир подлинно является «творением» Верховного Разума, то природная реальность должна быть четко структурирована в собственной организации, выражая в количественных зависимостях действительность своего качественного единства, утверждая в самоорганизации Космоса власть универсального закона. Действительным свидетельством полновластия такого генерального Закона мировой целостности является необъятная темнота космической реальности при наличии в ней миллионов и миллионов звездных светил, связанных между собой пространственной конфигурацией вращающегося, свастического креста.

Объяснение этого феномена космической ночи дает научная гипотеза о постоянном ускорении потоков электромагнитных излучений, равном 300000 км/сек2 и увлекающем их в какой-то момент времени за порог «видимого спектра». Руководствуясь данным законом, мы определили длительность существования нашей Вселенной отрезком времени в 1 триллион 289 миллиардов (1,289·1012) лет (Л.А. Гореликов, Темпоральные основы развития мировой целостности // «Академия Тринитаризма», М., Эл № 77-6567, публ.16879, 10.10.2011). Эмпирическим подтверждением верности наших вычислений стала выявленная нами «семимерная» циклическая регулярность исторического развития мировой целостности как последовательного генезиса во времени реалий физического Космоса, Живой природы Земли, биосоциальной эволюции Человеческого рода и социально-исторического развития производственно-технической Цивилизации (Л.А. Гореликов, «Конец света» в ноосферном осмыслении современной эпохи // «Академия Тринитаризма», М., Эл № 77-6567, публ.17894, 14.02.2013). Таким образом, эмпирические данные современной науки о развитии объективной реальности подтверждают религиозную идею о Высшем Разуме как генеральном Субъекте мировой истории, требуя от людей полноправного подключения религиозных учений и церковных организаций к полноценному нравственному воспитанию народных масс, к гармонизации отношений представителей светской и духовной власти.

Современное человеческое сообщество обретает ныне в своей организации «глобальные черты» единого общественного организма, направляемого в собственном развитии духовными импульсами своих основных частей в облике мировых цивилизаций южных и северных стран, западных и восточных народов. Если людские массы южной цивилизации исповедуют в религиозных устремлениях индуизма, иудаизма и ислама принцип «нравственного тождества», идейного постоянства в организации общественной практики, то народы восточной цивилизации руководствуются в собственных действиях признанием приоритета «общего интереса» над «индивидуальными влечениями» людей, а граждане западной культуры возвышают индивидуальные потребности над «общими» запросами. Северные народы, проживая в наиболее жестких природных условиях, исповедуют в своей деятельности принципы «коллективизма», солидарности в достижении общего блага и «творчества» как обновления собственных действий в соответствии с изменениями окружающей природы.

Нравственным средоточием содружества северных народов выступает Русский мир как нравственное единство трех социальных ветвей «русского этнокультурного организма» – малороссов-украинцев, великороссов и белорусов. Если «украинский социум» исповедует в своем развитии природную красоту, благодатную силу родной земли и культивирует в основном эмоционально-чувственный потенциал общественной жизни, то сознание «великороссов» стало укреплять по причине необъятных просторов своего расселения логику «рассудка» как условия социально-гражданского единения действий народных масс. Жизненный уклад белорусского этноса, лишенный плодородия украинской земли и природных богатств российских просторов, должен был для процветания родного края в максимальной степени развивать свои интеллектуальные ресурсы, направляя коллективные усилия граждан к «творческому» обустройству жизни. Если Киевский культ «европейского индивидуализма» ведет к превращению Русского мира в «Евроокраину», а Московский проект «восточного коллективизма» грозит превратить Россию в пространство «всеобщего пользования», то наиболее перспективный проект предлагает сегодня Минск как план творческого обустройства родного края на основе максимально целостного познания «природного Космоса» и братского сотрудничества гражданских масс в созидании совместного будущего.

Сегодня «объективная реальность» преподнесла мировому сообществу нежданный страшный «сюрприз» в облике «смертельного коронавируса», неподвластного потенциалам современной медицины, требуя этим от интеллектуальных кругов решительного прорыва в научном познании объективной целостности бытия, угрожая в ином случае вымиранием человечества или, по крайней мере, его стагнацией в состоянии «локальных сообществ». На фоне такого глобальной угрозы будущему мировой цивилизации можно сделать следующие выводы относительно духовных ориентиров ее социально-нравственного развития.

Во-первых, «коронавирус» требует от всех «суверенных сообществ» организации собственной жизни на основе принципа «саморазвития», когда каждый социум начинает пытаться жить, прежде всего, за счет разумного использования своих внутренних ресурсов.

Во-вторых, «коронавирус» требует от мирового социума максимально жесткого «размежевания» гражданских масс суверенных держав в соответствии с их духовными традициями и природными границами: к счастью для современной цивилизации сегодня в мире действует электронно-информационная связь, позволяющая поддерживать общекультурную идентичность человечества.

В третьих, интенсивный рост пандемии в мировом сообществе может быть остановлен лишь перестроением социального пространства проживания гражданских масс, их ухода от концентрации в гигантских мегаполисах к размещению в небольших населенных пунктах городского типа, привязанных к особенностям окружающего природного ландшафта.

В-четвертых, смертельная угроза «коронавируса» может быть устранена лишь средствами глобальной «научной революции»: чем быстрее это осознает мировое сообщество, тем успешнее окажутся его усилия по нейтрализации «вируса».

В-пятых, среди всего комплекса научных дисциплин на передний план выдвигаются «естественные науки» как обращенные к «объективной необходимости» природного бытия, дополняемые и направляемые в постижении мировой целостности логикой философского мышления: лишь целостный научно-философский РАЗУМ способен спасти человечество от гибели.

Исторический пик в распространении пандемии «коронавируса» будет достигнут, согласно установленной нами темпоральной регулярности в исторической динамике современного российского социума, лишь на рубеже 2021-2022 годов, требуя от россиян максимально разумной консолидации собственных действий в организации совместной жизни (См.: Л.А. Гореликов, Временные пределы мировой реальности // «Академия Тринитаризма», М., Эл № 77-6567, публ.24885, 26.10.2018). Сегодняшняя пандемия служит, судя по всему, «БОЖЬИМ НАКАЗАНИЕМ» современного человечества за его греховную жизнь: лишь нравственное покаяние может спасти род людской от погибели. Половые извращения людей захлестнули ныне всю мировую цивилизацию, пробуждая божий гнев ко всему падшему человечеству, грозя ему еще более страшной карой, чем прежние наказания Содома и Гоморры. «И пролил Господь на Содом и Гоморру дождем серу и огонь от Господа с неба, и ниспроверг города сии, и всю окрестность сию, и всех жителей городов сих, и [все] произрастания земли» (Быт. 19: 24–25).

Спасение человечества от праведного Божьего гнева требует максимально полного осмысления его творческого замысла в созидании мировой целостности: да исполнится Слово Божие!

Л.А.Гореликов – д.ф.н., профессор, академик Ноосферной общественной академии наук