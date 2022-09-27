Референдум – Москва начинает нестандартно и ВЫИГРЫВАЕТ

Киев, очевидно готовился к стандартной схеме голосования, которую он бы мог легко сорвать американскими “хаймерсами” и 155-мм “эскалибурами”, которые были заботливо и как раз под референдум завезены на Украину.

Но Москва сыграла нестандартно. Она не стала делать ставку на стационарные участки, на которые местное население боялось бы приходить и не только из-за возможных ударов, но и из-за стукачей СБУ, которых полно на этих территориях, и которые бы однозначно пугали бы всех тем, что всех перепишут и сдадут в СБУ. Это бы резко сократило бы явку на Херсонщине и на Запорожье, и привело бы к провалу.

Решение о максимальной децентрализации участков и максимально широкой практике по обходу людей по домам, убивает сразу двух зайцев. Те, кто боится, проголосуют дома, а бить по участкам становится бессмысленно. И результат первых 4 дней мы с вами видим ниже:

Итоги 4 дня референдума:

▪️в ДНР явка по итогам четырех дней составила 86,89%;

▪️в ЛНР – 83,61%;

▪️в Запорожской области – 66,43%;

▪️в Херсонской области – 63,58%.

А потому, уже к концу недели Россия прирастет новыми территориями. И это уже неотвратимо, и потому так сегодня и истерят Блинкен с ополоумевшей (https://t.me/yurasumy/5115) фрау Бербок.