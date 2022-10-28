Речь Владимира Путина на Валдае – главное:
– Глобальное доминирование США (как и было предсказано в мюнхенской речи более 10 лет назад) уже в прошлом. По факту имеем новую реальность, где США и их “союзники” в абсолютном меньшинстве.
– Сегодняшнее противостояние сродни, Второй Мировой Войне и закончится такими же значимыми для мира изменениями.
– Новый мир формируется мультиполярным, и будет строиться на новых правилах (система, которая есть сейчас себя полностью дискредитировала).
– Это не Россия (и Китай), а именно Запад его нынешние т.н. “элиты”, не имеет право участвовать в его построении (то есть именно они в этой войне условный Гитлер а не Россия, как это хочет выставить этот самый “элитарный” Запад).
– Традиционалисты на Западе порабощенная своими элитами часть населения и в результате борьбы они получат освобождение (очень важный посыл).
– Ну и Победа будет за нами (а за кем же еще)