Реализацию стратегии цифровой трансформации транспорта рассмотрели в Совете Федерации

Состоялось заседание секции «Цифровая трансформация транспорта» Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации.

Тема заседания – «Реализация стратегии цифровой трансформации транспорта, актуальные вопросы обеспечения безопасности критических объектов информационной транспортной инфраструктуры, проблемные вопросы импортозамещения. Инициативы и предложения».

Модератором выступил руководитель секции, член Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству Артем Шейкин.

Сенатор подчеркнул, что вопросы цифровой трансформации транспорта находятся в постоянном фокусе внимания Совета по развитию цифровой экономики, который возглавляет первый заместитель Председателя СФ Андрей Турчак. Секция «Цифровая трансформация транспорта» создана в целях научно-методического и экспертно-аналитического обеспечения деятельности в этой сфере, подготовки предложений по совершенствованию нормативных правовых актов.

Артем Шейкин напомнил, что Председателем Правительства РФ утверждена стратегия в области цифровой трансформации транспортной отрасли до 2030 года. «Запланировано внедрение технологий искусственного интеллекта, сбора и обработки больших данных, виртуальной и дополненной реальности, пространственного анализа и моделирования и других. Внедрение таких новаций требует изменения действующего регулирования, создания единой правовой базы и регуляторной среды. Правовое регулирование интеллектуальных транспортных систем и высокоавтоматизировнных транспортных средств должно быть интегрировано в уже существующие правила дорожного движения, а также в соответствующие нормы Гражданского Кодекса РФ, Уголовного кодекса РФ, Трудового Кодекса РФ, Закона о персональных данных, транспортные кодексы», – сказал парламентарий.

«В условиях санкционного давления и попыток политической изоляции России, роста количества киберугроз, нельзя оставлять без внимания вопросы как обеспечения защищенности транспортной отрасли при ее цифровизации, так и импортозамещения средств защиты критических объектов транспортной инфраструктуры», – подчеркнул Артем Шейкин.

Заместитель Министра транспорта РФ Дмитрий Баканов рассказал о работе Министерства по актуализации цифровой стратегии. «В стратегию вошло шесть инициатив – беспилотники, зеленый цифровой пассажирский коридор, цифровая грузовая логистика, информационная безопасность, ситуационный центр Минтранса и стыковка его с региональными ситуационными центрами и технологии цифровых двойников и информационного моделирования».

По его словам, в частности, ведется работа над беспилотным логистическим коридором «Москва-Санкт-Петербург», планируется запустить первую грузовую беспилотную фуру в 2023 году. Разрабатывается аэродоставка грузов беспилотниками. В конце текущего года, как ожидается, заработает электронная очередь при пересечении госграницы грузовым транспортом. Один из ключевых трендов – защита данных, подчеркнул Дмитрий Баканов.

Участники мероприятия обсудили вопросы нормативно-правового регулирования высокоавтоматизированных транспортных средств, единой биометрической системы, обеспечения безопасности критических объектов информационной транспортной инфраструктуры, импортозамещения.

В заседании приняли участие сенаторы РФ, заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Александр Шойтов, начальник управления Федеральной службы по техническому и экспортному контролю Елена Торбенко, вице-президент по стратегическим инициативам Ростелекома Борис Глазков, заместитель генерального директора РЖД Евгений Чаркин, представители Департамента информационных технологий, связи и защиты информации Министерства внутренних дел РФ, Федерального дорожного агентства, Федерального агентства воздушного транспорта, Фонда Сколково, научного и экспертного сообществ.