Реализация потенциала отечественного АПК позволит России укрепить свои позиции в динамично меняющемся мире – А. Майоров

В период осенней сессии сенаторы продолжат работу по совершенствованию законодательства в этой сфере, подчеркнул сенатор.

В рамках Недели агропромышленного комплекса планируется проведение 24-й российской агропромышленной выставки «Золотая осень – 2022», Форума «Женщины в АПК», Национального гастрономического фестиваля «Золотая осень – 2022» и концертной программы в честь Дня работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. Мероприятие организовано Министерством сельского хозяйства РФ.

Об этом проинформировал председатель Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алексей Майоров. «Сенаторы примут самое активное участие в программе Недели АПК», – сообщил он.

Законодатель отметил, что одна из основных задач государственной политики в сфере обеспечения продовольственной безопасности – создание условий для развития отечественного агропромышленного комплекса. «Стратегия развития агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов Российской Федерации на период до 2030 года и другие принятые в последние годы программные документы способствовали тому, что наш агропродовольственный комплекс продемонстрировал серьезные достижения, став по сути одним из локомотивов национальной экономики», – подчеркнул парламентарий.

«Наши аграрии стали конкурентоспособными по ряду продуктов на мировом рынке, и страна из нетто-импортера сельскохозяйственной продукции и продовольствия превратилась в одного из крупнейших их экспортеров, заняв заметное место в мировом разделении труда», – сказал глава Комитета СФ.

По его словам, приоритетными направлениями развития отечественного агропромышленного комплекса сейчас выступают вопросы повышения эффективности растениеводства, селекции и семеноводства, органического сельского хозяйства, сельскохозяйственного машиностроения, мелиоративного комплекса, работы систем прослеживаемости зерна, пестицидов и агрохимикатов, аграрной науки.

«Особую актуальность решение задачи стабильного и поступательного развития АПК приобретает в связи с нарастающим внешним санкционным давлением на нашу страну. В этой связи профильный Комитет СФ активно осуществляет мониторинг реализации законодательства в этой сфере, проводит парламентские мероприятия, нацеленные на выработку конкретных и обоснованных решений имеющихся проблем в аграрной сфере», – отметил сенатор.

Алексей Майоров напомнил, что весной и летом этого года прошли парламентские слушания по проблемам землеустроительного обеспечения вовлечения в оборот неиспользуемых сельхозземель, обсуждались проблемы отечественного семеноводства на заседании Президиума Совета законодателей РФ, проведен «круглый стол» по вопросам технико-технологического обеспечения АПК и т.д.

Кроме этого, указал он, в период весенней сессии текущего года был принят ряд значимых для отрасли федеральных законов, которые должны оказать позитивное влияние на создание условий для ее развития. Например, Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон «О развитии сельского хозяйства» (в целях формирования механизмов и правовых основ предоставления мер государственной поддержки агропромышленного комплекса в электронном виде).

«Наш Комитет в период осенней сессии 2022 г. продолжит работу по совершенствованию законодательства в сфере АПК. Так, в ноябре будут проведены парламентские слушания «Об эффективности и доступности мер государственной поддержки для сельскохозяйственных товаропроизводителей», которые предусмотрены Планом мероприятий Совета Федерации», – заверил Алексей Майоров.