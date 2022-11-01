Разработка новых комплексов тактических тренажёров

В Минобороны России решается задача по разработке новых комплексов тактических тренажёров

🔹 «Также решается задача по разработке комплексов тактических тренажёров. Различные учебно-тренировочные средства, собранные в единую систему, позволят моделировать тактические ситуации с учётом боевого опыта и проведения комплексных тренировок», – сказал глава военного ведомства.

🔹 «Кроме того, – продолжил министр, – использование электронных тренажёров, максимально приближенных к реальному образцу, будет способствовать формированию навыков владения боевой техникой, в три раза сократит расходы дорогостоящих средств огневого поражения в ходе учений. После испытаний данные комплексы поступят в 60 военных городков в соответствии с графиком».

🔹 Министр обороны сообщил, что до 2027 года «планируется создание 68-ми тренажёрных средств».

🔹 «На настоящий момент 27 из них проходят государственные испытания, по результатам которых будет организована серийная поставка образцов. По остальным работы продолжатся в соответствии с утверждённым графиком», – сообщил Сергей Шойгу, говоря о реализации концепция развития учебно-тренировочных средств российских Вооружённых сил на период до 2027 года.