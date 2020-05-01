В Северо-Восточном федеральном университете разработаны инновационные средства индивидуальной защиты

Инженеры Международного центра развития перспективных компетенций «FutureSkills: NEFU» Северо-Восточного федерального университета передали образцы и технологии для массового производства средств индивидуальной защитыпредприятиям Якутии, Чукотки и Тывы.

130 опытно-испытательных образцов защитных масок и 24 респиратора двух типов и различных классов изготовлены с использованием мировые технологий и собственных разработок центра.

Применяется 3D-печать и генеративный дизайн – топологическая оптимизация геометрии изделия, когда разработку ведут сразу на цифровых двойниках. Такую оптимизацию цифровых двойников применяют для всех видов СИЗ – масок, респираторов, костюмов.

«Образцы переданы в 9 медучреждений Якутии, экипажам скорой помощи Якутска, лабораториям эпидемиологии МВД, вахтам и техническим службам», – сообщил руководитель IT-кластера Международного центра «FutureSkills: NEFU» Айсен Ларионов.

Технологии и образцы также отправлены в администрацию Якутска, Нюрбинский, Амгинский, Горный, Хангаласский районы республики.

Производственные мощности в районах будут запущены при содействии Министерства образования и науки РС(Я). Координацией добровольческого движения «Мейкеры против COVID-19» и вопросами наладки общереспубликанских мощностей занимается Республиканский ресурсный центр «Юные якутяне», — сообщил нам представитель Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха.

В «FutureSkills: NEFU» планируют новые разработки — маски в виде капюшонов, как в Hazmat костюмах. Помимо этого, в центре работают над проектом строительного 3D-принтера, занимаются доработкой термоустойчивого костюма, снабженного бортовым карманным персональным компьютером (КПК), ждут реализации мануфактурного высокотехнологичного кластера и строительных проектов в BIM.

«Также мы работаем над опережающими и адаптивными программами обучения будущих инженеров, диджитал-менеджеров, технологов и ученых, что станет основой нашего мощного корпоративно-ориентированного университета», – отмечает руководитель IT-кластера Международного центра «FutureSkills: NEFU» Айсен Ларионов.