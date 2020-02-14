Здоровье и медицинаИнтервью

Рак легкого: касается каждого. врач-онкологом Маратом Газиевым

Автор:
Врач-онколог, торакальный хирург высшей квалификационной категории Марат Газиев
Врач-онколог, торакальный хирург высшей квалификационной категории Марат Газиев

Ежегодно в России выявляют больше 63 тысяч людей, заболевших раком легкого. К моменту установления диагноза лишь у каждого пятого пациента поражены только легкие. У 55% — отдаленные метастазы.

Неутешительная статистика убеждает: многие недооценивают опасность рака легкого. Отсутствие онкологической настороженности приводит к тому, что этот вид онкозаболеваний занимает у мужчин первое, а у женщин второе место среди причин смерти от злокачественных новообразований.

Как выявить рак легкого на ранней стадии? В чем причина высокой смертности? Ответы на эти и другие вопросы дал заведующий торакальным отделением Областного онкологического диспансера, врач-онколог,торакальный хирург высшей квалификационной категории Марат Газиев.

— Марат Алилович, расскажите, у кого чаще выявляется рак легких?

— В России из 63 тысяч заболевших раком легкого 53 тысячи – мужчины. Пик заболеваемости приходится на возрастную группу 55-65 лет. Однако у нас много пациентов значительно моложе.

Рак легкого развивается преимущественно у больных хроническими неспецифическими воспалительными заболеваниями легких (интерстициальная пневмония, пневмосклероз, бронхит и др.),  остаточными изменениями в легких после перенесенного туберкулеза, у тех, кто подвергался воздействию неблагоприятных производственных факторов.Многие пациенты- курильщики со стажем. Имеются также данные о генетической предрасположенности к раку легкого у родственников людей, которые уже болели онкологическими заболеваниями.

Фактором риска развития рака легкого является не только активное, но и пассивное курение. По данным Всемирной организации здравоохранения, вероятность возникновения заболевания у тех, кто живет рядом с курильщиком, увеличивается на 20-30%, а у тех, кто вынужден работать с курильщиком, — на 16-19%.

— Статистика смертности от этого заболевания удручает. С чем это связано?

— Во всех экономически развитых странах проблема рака легкого представляет одну из наиболее важных и одновременно сложных в современной онкологии. Как и при других заболеваниях, результаты лечения больных раком легкого зависят от своевременности выявления заболевания.Естественно ожидать благоприятных результатов лечения при выявлении опухоли на ранних стадиях. При I стадии заболевания продолжительность жизни свыше 5 лет гарантирована у 50-70% больных, при II стадии – у 40-50%. К сожалению, I-II стадии заболевания диагностируются только у 7,8-12,44% больных. Больше третипациентов выявляются в IV стадии заболевания.

Понимаете, легкие не болят. Заболевание проходит бессимптомно. Человек на ранних стадиях может чувствовать себя абсолютным здоровым. При том, что даже маленькое образование в легком ведет себя очень агрессивно и может давать метастазы. В большинстве случаев клинические проявления наблюдаются уже при поздней стадии заболевания. Поэтому всем людям необходимо обследоваться.

Люди в возрасте от 18 до 39 лет имеют право пройти бесплатную диспансеризацию 1 раз в 3 года. Люди старше 40 лет должны обследоваться ежегодно. Флюорография либо рентген легких являются обязательной процедурой на первом этапе диспансеризации.

— Какую помощь могут получить люди, у которых выявлен рак легкого?

— Конечно, основной путь лечения — операция. В нашем отделении ежегодно проводится свыше 300 операций: полостных и эндоскопических. Сейчас мы планируем увеличить область применения малоинвазивной хирургии . В сложных и запущенных случаях, в ситуациях с поражением нескольких органов, а также при метастатическом поражении, применяются комбинированные методы лечения, включающие не только операцию, но лекарственную и лучевую терапию, при необходимости, с привлечением смежных специалистов других отделений и лечебных учреждений.

Все должны понимать, что степень инвалидизациипосле операции напрямую зависит от того, на какой стадии выявлена онкология. Поэтому необходимо тщательно следить за своим здоровьем: отказаться от курения, меньше нервничать и главное — постоянно контролировать здоровье легких.

Ученые из медицинской школы Нью-Йоркского университета опубликовали в издании ProceedingsoftheNationalAcademyofSciences результаты исследования влияния дыма электронных сигарет на здоровье. Для исследования использовались мыши. 40 лабораторных животных в течение 54 недель подвергали воздействию пара из вейпов. В результате 22,5% мышей заболели раком легких. У 57,5% грызунов обнаружены предраковые поражения мочевого пузыря.

Многие игнорируют диспансеризацию и профосмотры, не проходят флюорографию и не сдают анализы по одной причине: они боятся услышать, что больны. Страх побеждает здравый смысл. А правда в том, что любое заболевание легче вылечить, если оно выявлено в начале своего развития.

Рак легких на ранних стадиях никак не проявляет себя. Он может возникнуть даже, если вы молоды и ведете здоровый образ жизни. Под угрозой каждый. Но это не повод для паники. Это причина проверить свое здоровье!

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