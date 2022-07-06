Рациональное использование водных ресурсов России

Заместитель председателя Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Елена Зленко провела заседание «круглого стола» на тему «Водные облигации как новый инструмент «зеленого» финансирования. Россия и мировой опыт. Вопросы законодательного регулирования и практики применения».

«В наше время все большую актуальность приобретают вопросы рационального использования водных ресурсов. Главные задачи водопользования состоят в недопущении истощения водных запасов, в поддерживании их качественного экологического состояния, в сохранении рек и озер как среды обитания для биологических ресурсов», – заявила сенатор.

Она обратила внимание на то, что водные ресурсы должны удовлетворять потребности в питьевом водоснабжении населения, в развитии промышленности.

В этой связи Елена Зленко озвучила независимые оценки, приведенные в Докладе ООН, к 2030 году мир столкнется с глобальным дефицитом воды в размере 40 проц.

По словам сенатора, в Российской Федерации мероприятия по защите водных ресурсов предусмотрены национальным проектом «Экология», в рамках которого реализуются, три федеральных проекта – «Оздоровление Волги», «Сохранение озера Байкал», «Сохранение уникальных водных объектов». Сейчас Минприроды России разрабатывает комплексный проект по экологическому оздоровлению водных объектов. Планируется, что он охватит 67 субъектов Российской Федерации и 125 млн человек, которые живут вдоль этих рек.

Сенатор отметила, что с момента запуска федерального проекта «Оздоровление Волги» было построено и модернизировано 69 очистных сооружений. Благодаря этому объем отводимых в реку загрязненных сточных вод снизился на 690 млн куб. метров в год.

Законодатель проинформировала, что в рамках федерального проекта «Сохранение озера Байкал» Республике Бурятия в 2022 году дополнительно выделено свыше 2,5 млрд рублей на реконструкцию очистных сооружений. Помимо распределенных распоряжением Правительства РФ средств, в федеральном бюджете на ближайшие три года на реконструкцию очистных сооружений Бурятии предусмотрено более 4,1 млрд рублей, в том числе свыше 1,2 млрд рублей на 2022 год .

Как отметила Елена Зленко, по направлению федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» в 2022 году планируется расчистить более 150 км русел рек, рядом с которыми проживает почти полмиллиона жителей России. За три года с начала реализации федерального проекта расчищено больше 190 км русел рек и около 13 тыс. гектаров водохранилищ. Удалось улучшить экологические условия проживания для почти 10 млн граждан страны.

Вместе с тем, уточнила парламентарий, продолжает сохраняться ряд проблем в сфере водохозяйственного комплекса страны. Согласно проекту Стратегии развития строительной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации до 2030 года с прогнозом на период до 2035 года, системы водоотведения в целом по стране изношены до состояния, близкого к аварийному, и не могут быть модернизированы только за счёт тарифных источников и платы граждан.

Сенатор отметила важность реализации Распоряжения Правительства РФ «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по оздоровлению и развитию водохозяйственного комплекса реки Дон». Этот вопрос, подчеркнула она, находится на контроле Совета Федерации.

Елена Зленко считает, что в этих условиях, на повестку дня необходимо выдвигать поиск новых инструментов финансирования модернизации водного хозяйства России. В этой связи важное значение приобретают внедрение новых подходов в регулировании, технологической модернизации, цифровизации, использование новых финансовых решений, добавила она.

«Одним из возможных инструментов могут стать водные облигации, которые могут быть использованы для покрытия расходов на закупку оборудования ремонт и обновления имеющейся сетей и строительство новых сооружений», – подчеркнула парламентарий.

В обсуждении приняли участие сенаторы РФ, представители профильных министерств и ведомств, Федерального агентства водных ресурсов, профессионального сообщества.