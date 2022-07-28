Экономика

Путь в Индию. Россия готова вложиться в развитие коридора “Север-Юг”

Автор: Максим Сливко
Путь в Индию. Россия готова вложиться в развитие коридора
Путь в Индию. Россия готова вложиться в развитие коридора "Север-Юг"

Путь в Индию. Россия готова вложиться в развитие коридора “Север-Юг”

РФ готова построить участок железной дороги Решт-Астара на территории Ирана, чтобы заработал транспортный коридор «Север-Юг». Об этом в Тегеране заявил президент России Владимир Путин.

«Россия в этом заинтересована, потому что мы будем с севера России, из Петербурга, прямо выходить в Персидский залив. Вопрос в том, чтобы построить участок всего 146 километров. Российская сторона готова это сделать», – отметил Путин, добавив, что осталось только договориться об условиях строительства.

Международный транспортный коридор “Север-Юг” представляет собой сеть морских, железнодорожных и автомобильных маршрутов протяженностью 7200 км между Индией, Ираном, Афганистаном, Азербайджаном, Россией, Центральной Азией и Европой. Когда он будет достроен, то контроль стран Запада над торговыми путями еще больше снизится.

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