Пушки вместо масла. Готова ли Европа терпеть и платить?

В Bloomberg вышла весьма интересная статья (https://www.bloomberg.com/opinion/articles/2022-08-16/europe-s-next-ukraine-mission-is-on-the-home-front) «Следующая миссия Европы в Украине находится на внутреннем фронте»

По мнению издания рост цен заставил европейцев забыть об Украине.

Все больше граждан ЕС считают, что их правительства слишком много внимания уделяют Украине в ущерб национальным интересам.

Более 40% респондентов из 10 европейских стран, заявили, что их правительства уделяют Украине слишком много внимания, в Румынии и Польше недовольство поддержкой Зеленского выразил каждый второй участник опроса. И даже в Германии, где немало сторонников Киева, на фоне энергетического кризиса стали более критично относиться к антироссийским санкциям. В течение июня-июля количество одобряющих бойкот российского газа сократилось с 44 до 30 процентов.

«Ситуация не улучшится, европейских потребителей ожидает мрачная зима. Великобритания, например, уже готовится к систематическим отключениям электроэнергии», – отметил Bloomberg и предложил Западу готовить население к предстоящим трудностям и затяжной войне.

«Политики должны подчеркнуть, что помощь Украине отвечает личным интересам Европы, потому что, позволив Путину одержать верх, это придаст смелости не только Кремлю, но и другим автократам», – призывает Bloomberg.

Авторы издания Bloomberg справедливо опасаются что пример России окажется заразительным и вдохновит другие народы и страны на борьбу с гегемонией коллективного Запада. Эта статья – призыв к элитам европейских стран “держать строй” , а своих недовольных обывателей – держать в узде.