Психологи: смотреть фильмы про вирусы и зомби сейчас — это нормально

Психологи объяснили, почему смотреть фильмы про вирусы и зомби сейчас — это нормально.

Телеканал «Настоящее страшное телевидение» выяснил у российских психологов истинные причины роста популярности фильмов про эпидемии. Специалисты назвали фильмы про вирусы и зомби «вакциной для души», объяснили, почему если вас тянет смотреть их сейчас — это абсолютно нормально, — а также дали 5 общих рекомендаций, которые помогут справиться со страхом коронавируса и снизить беспокойство.

Чем больше ажиотаж вокруг коронавируса, тем выше интерес зрителей к историям про эпидемии и опасные заболевания. Так, коронавирус дал новую жизнь драматическому триллеру «Заражение» 2011 года, сделав его одним из самых просматриваемых блокбастеров месяца. Картина режиссёра Стивена Соденберга оказалась в Топ-10 самых скачиваемых фильмов в iTunes. По данным сервиса Wordstat.Yandex число поисковых запросов, содержащих название ленты, увеличилось на 80 процентов — с 17, 9 тыс в декабре 2019 до 92, 2 тыс в феврале 2020. Психологи считают, что причина такой популярности — схожесть сюжета с тем, что в данный момент происходит в мире. Как в картине, так и в реальности, вспышка начинается в Китае. Также в обоих случаях причиной распространения вируса становится летучая мышь.

Кроме того, согласно данным Wordstat.Yandex, выросло число общих поисковых запросов «фильмы про эпидемии» (с 12, 1 тыс в декабре 2019 до 39, 7 тыс в феврале 2020) и «фильмы про вирусы» (с 17, 1 в декабре 2019 до 58, 6 в феврале 2020), в число которых ведущие мировые киноиздания относят «Эпидемию» с Дастином Хоффманом, постапокалиптический триллер «Война Миров Z» с Брэдом Питтом в главной роли и другие тематические картины.

По мнению профессора, доктора психологических наук Андрея Сберовского, пересматривая сегодня фильмы про эпидемии, зрители неосознанно реагируют на ситуацию и ищут ответы на свои вопросы.

Андрей Сберовский, профессор, доктор психологических наук:

«Мы не были готовы к такой ситуации! Поэтому для психологии человека смотреть кино про вирусы сейчас — это абсолютно нормально. Люди пересматривают фильмы про эпидемии, чтобы научиться правильной стратегии поведения. Сегодня любому человеку хочется получить набор практических рекомендаций что делать и как себя вести, как принимать этот вызов. Мы смотрим на героя, который, например, заходит к больному без маски и учимся не повторять его ошибки».

Многие психологи считают, что фильмы про распространение инфекций сейчас могут оказаться «вакциной» для души. Они обладают определённым терапевтическим эффектом и способны победить страх, тревогу и беспокойство. Во время просмотра у зрителей возникает ощущение контроля над ситуацией. Кроме того, кино показывает человеку, что с любой эпидемией можно справиться. При всей жути этих фильмов, они дарят человеку надежду.

Тина Кубрак, научный сотрудник Института психологии РАН:

«Кино предоставляет человеку уникальную возможность пережить чужой опыт. Это проработка страха неизвестности. Фильм про эпидемию построен на том, что герои выживают, все выздоравливают, находят вакцину и люди спасаются. Таким образом, кино показывает человеку, что не надо бояться, что с проблемой можно справиться. Это дает уверенность в том, что и наша реальная ситуация рано или поздно закончится. И жизнь вернётся в свое привычное русло».

По мнению специалистов, фильмы про вирусы, в данной ситуации помогают зрителям взглянуть своему страху в глаза. В этом случае наш мозг перестаёт быть заложником страха и начинает планировать выход из ситуации, что снимает паническую тревожность.

Татьяна Соцкова, невролог-психолог, эксперт канала «Доктор»:

«Фокус внимания человека сконцентрирован на том, что беспокоит. И логично, что фокус сейчас переключен на вирус. Мозг ищет стратегию реагирования, и люди начинают смотреть кино, чтобы успокоиться. Экстравертам, холерикам и сангвиникам такие фильмы помогают. А вот интровертам и замкнутым людям, склонным к депрессиям, я бы рекомендовала не погружаться в эти истории про эпидемии. Они рискуют «зависнуть» в проблеме «нагнетания».

Пандемия коронавируса сейчас – один из самых волнующих новостных поводов. Не удивительно, что многие начинают невольно паниковать. По просьбе телеканала НСТ психологи дали советы, как преодолеть страх коронавируса, справиться с чувством тотальной тревоги и сохранить психику в норме.

Рекомендация №1 – просмотр любимых фильмов

Тина Кубрак, научный сотрудник Института психологии РАН:

«Драмы, комедии, истории про любовь, триллеры… Вкусы у всех разные. Я рекомендую пересмотреть свои любимые фильмы. Это приносит удовольствие и поддерживает стабильность».

Рекомендация №2 – заниматься спортом

Андрей Сберовский, профессор, доктор психологических наук, считает, что спорт помогает человеку справляться со страхом и паникой.

«При надвигающейся угрозе наш организм вырабатывает кортизол, который еще называют «гормоном стресса» или гормоном «бей или беги». Он может быть выведен из организма только активной деятельностью, поэтому наиболее правильный путь для эмоциональной разгрузки – физические усилия. Спортивные упражнения запускают правильную программу поведения тела. Например, когда ты бежишь, организм получает сигнал, что ты убегаешь от проблемы, опасности, хищника, бактерии, вируса и т.д. И тревога уходит».

Рекомендация №3 – больше общаться с друзьями и близкими

Общение создает психологическое чувство защищенности, считает Андрей Сберовский, профессор, доктор психологических наук

«Общаетесь ли вы онлайн или лично у вас включается сигнал – «Я не один». А это значит, что вас, в случае нестандартной ситуации, обязательно спасут. Или мы думаем, что вирус пойдет не на меня, а на других. Шутка, конечно, но в этой шутке есть рациональное зерно».

Рекомендация №4 – регулярные сеансы массажа

Массажная терапия может помочь уменьшить напряжение. Она улучшает кровообращение и способствует релаксации.

Андрей Сберовский, профессор, доктор психологических наук

«Массаж помогает справиться с чувством тревоги и паники. Тактильные контакты разгружают нашу психику. Прикосновение снимает напряжение, улучшает нервную систему. После массажа вы по другому смотрите на ситуацию».

Рекомендация №5 – не зацикливаться на теме коронавируса. Информационный детокс.

Психологи рекомендуют поддерживать оптимистичное настроение. Можно пересматривать фотографии из путешествий, включать приятную музыку, слушать онлайн лекции – в общем, прибегать ко всем способам, которые помогут отвлечься от тревожных новостей про коронавирус.

Ирина Корчагина, психолог, директор центра «Счастливая семья»:

«Я считаю, что нужно сейчас искать жизнеутверждающие моменты. Этот феномен описал Боккаччо в своем «Декамероне», когда компания молодых людей переживает эпидемию чумы за городом, там они развлекают друг друга музыкой, танцами, пением. Так они укрепляли свой иммунитет. Иммунитет укрепляется не только таблетками, но и силой мысли. Когда мы думаем о позитиве».