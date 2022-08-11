Противостояние США и КНР. Пока это война чипов

Байден подписал закон о поддержке американских производителей полупроводников на $52,7 млрд для усиления их позиций в конкуренции с Китаем.

Американский президент заявил, что США сегодня производят “0% современных полупроводниковых чипов” и что они полностью зависят от импорта, необходимого как в оборонной, так и в гражданской сферах.

Китайский МИД ответил, что новый закон нарушит глобальные цепочки поставок полупроводников и создаст помехи в международной торговле и что Пекин решительно против.

США также пытаются сформировать стратегический альянс Chip 4 из четырех глобальных производителей чипов – США, Южной Кореи, Тайваня и Японии. В Сеуле заверяют, что альянс не направлен на вытеснение Китая с этого рынка.

Противоречия между США и КНР глубинные, экономические. Во многом они напоминают ситуацию конца 19 века, когда Великобритания пыталась всеми силами остановить растущего опасного конкурента – кайзеровскую Германию. Англичане стремились сохранить свой статус мирового гегемона, «владычицы морей». Немцы требовали для себя «места под солнцем». Их противостояние в итоге вылилось в Первую мировую. А начиналось всё с подобных торговых войн, создания альянсов и локальных кризисов.