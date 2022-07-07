Закон и беззаконие

Против инспектора Крымского таможенного поста возбуждено уголовное дело

Автор:
таможня

Инспектор Крымского таможенного поста Краснодарской таможни получил взятку от представителя участника ВЭД

Службой по противодействию коррупции Южного таможенного управления во взаимодействии с УФСБ России по Краснодарскому краю в результате проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий задокументирован факт получения должностным лицом Крымского таможенного поста Краснодарской таможни взятки от представителя участника внешнеэкономической деятельности за совершение незаконных действий в интересах последнего.

Установлено, что сотрудник поста, находясь на территории СВХ ООО «Крымский таможенный терминал» получил от представителя декларанта взятку в размере 20 000 рублей за непроведение квалифицированной и объективной проверки в рамках таможенного контроля и непривлечение к административной ответственности по ч. 1 ст. 16.2 КоАП РФ (недекларирование по установленной форме товаров, подлежащих таможенному декларированию), – сообщил нам представитель Южного таможенного управления.

На основании предоставленных результатов оперативно-розыскной деятельности Следственным отделом по Крымскому району Следственного управления СК России по Краснодарскому краю в отношении должностного лица возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение взятки за незаконные действия).

Ведется расследование.

СтраныРоссия
Предыдущая статьяУкраинские военные начали обучение в Великобритании
Следующая статьяДоступность ОСАГО растет из года в год

Ещё похожие новости

Таможенники выявили незадекларированную табачную продукцию из Турции

Закон и беззаконие
Ростовские таможенники выявили незадекларированную табачную продукцию на теплоходе из Турции Должностные лица таможенного поста Морской порт Азов совместно с сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по...
Узнать больше
video

В Херсоне ФСБ задержала организаторов покушения на начальника УСИН Евгения Соболева

Закон и беззаконие
https://youtu.be/Nj5m_I_qCLk ФСБ задержала в Херсоне организаторов покушения на начальника местного Управления службы исполнения наказаний (УСИН) Евгения Соболева. Каждый террорист, а другого определения тем, кто устраивает теракты...
Узнать больше

Инспектор Новороссийской таможни превысил должностные полномочия

Закон и беззаконие
Инспектор Новороссийского западного таможенного поста Новороссийской таможни превысил свои должностные полномочия Службойпо противодействию коррупции Южного таможенного управления во взаимодействии с УФСБ России по Краснодарскому краю...
Узнать больше

Веганка уморила своего ребёнка

Закон и беззаконие
Во Флориде судят мать-веганку, которая уморила своего ребенка голодом, давая ему на протяжении полутора лет только сырые овощи и фрукты. Мальчик при такой диете прожил...
Узнать больше
© При полной или частичной перепечатке материалов в интернете гиперссылка на ИА "Русские Новости" обязательна.