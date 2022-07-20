Экономика

Программа субсидирования переезда молодых соискателей

Автор:
Карта России

Галина Карелова: Программа трудовой мобильности молодежи даст новый импульс развитию рынка труда в регионах

 

Программа субсидирования переезда молодых соискателей даст новый импульс развитию рынка труда в регионах, а также повышению конкурентоспособности.

Об этом заявила заместитель Председателя Совета Федерации Галина Карелова, комментируя  инициативу Министерства труда и социальной защиты РФ о создании программы трудовой мобильности молодежи.

Вице-спикер СФ дала положительную оценку документу, предполагающему финансовую поддержку молодым людям до 35 лет в случае смены места жительства  с целью трудоустройства. Эти средства смогут покрыть расходы на переезд и оплату аренды жилья на первое время.

По данным Минтруда, релокация может быть осуществлена в один из 25 регионов, где количество вакансий в два и более раза превышает число состоящих на учете безработных граждан. При этом предлагается предоставлять возможность стать участником программы гражданам из трудоизбыточных регионов.

«Возможно, не стоит ограничиваться лишь трудоизбыточными регионами. У нас достаточно много граждан, кто хочет преуспеть в той или иной профессии, которая просто не востребована, а иногда и вовсе не доступна в родном городе. Финансовая поддержка придала бы им дополнительный стимул», – сказала вице-спикер СФ.

Сенатор напомнила, что проект новой программы Минтруда размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов для общественного обсуждения. «Текст документа еще может быть изменен, но сама инициатива – «разгрузить» одни регионы в помощь тем, где не хватает кадров, очень правильная. Но нужно детально оценить и проработать все нюансы, чтобы, прежде всего, были соблюдены интересы и права наших граждан», – прокомментировала Галина Карелова.

Инициатива о создании программы трудовой мобильности молодежи подготовлена в рамках реализации Долгосрочной программы содействия занятости молодежи до 2030 г., разработанной по поручению Президента России.

Вице-спикер СФ отметила, что национальная программа, в том числе направлена на снижение уровня безработицы среди молодежи и достижение доли трудоустроенных выпускников к 2030 году – 92 проц. «Помимо достижения целевых показателей необходимо руководствоваться интересами молодых людей, то есть формировать карьерные стратегии молодежи не только в соответствии с потребностью рынка труда, но с личностно-профессиональными потребностями граждан», – считает сенатор.

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