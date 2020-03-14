Здоровье и медицина

Признаки нарушения обмена веществ

Автор:
нарушения обмена веществ

Обменные (метаболические) нарушения – совокупность отклонений от нормального течения биохимических реакций, которые требуются для поддержания бессбойной жизнедеятельности органов и систем. Выделяют нарушения обмена минералов, белков, углеводов, жиров и других питательных веществ.

Причины (факторы риска)

Возникновение метаболических сбоев обуславливается:

  • Наследственными особенностями организма.
  • Пребыванием в состоянии хронического стресса.
  • Ведением малоподвижного образа жизни.
  • Неправильным (нерациональным) питанием: дефицитом или переизбытком калорий (голоданием, перееданием), витаминно-минеральной недостаточностью, низким уровнем потребления чистой воды.
  • Заболеваниями эндокринной системы, гормональными сбоями.
  • Сопутствующими инфекционными болезнями.
  • Переохлаждением, перегреванием организма.
  • Зашлакованностью организма.

Симптомы, характерные для нарушенного обмена веществ

Обменные нарушения сопровождаются чрезмерным аппетитом (или его отсутствием), резким изменением массы тела, нездоровым цветом лица, ухудшением состояния ногтевых пластин, волос, дыхательными нарушениями.

Симптомы дополняются ухудшением терморегуляции, повышенной отечностью, бессонницей, разрушением зубов, дискомфортом, болезненными ощущениями в мышцах, суставах, проявлениями хронической усталости (неудовлетворительной работоспособностью).

Профилактика метаболических сбоев

В профилактических целях рекомендуется:

  • Сбалансировать рацион, насытить его качественными продуктами с высоким содержанием питательных веществ. Употреблять биологически активный препарат Dha 500 Now Foods, купить биодобавку можно, посетив этот сайт — https://transferfaktory.ru/dha-500-180-kapsul.
  • Нормализовать водный баланс.
  • Оздоровить режим сна, исключить перегрузки, повысить стрессовую устойчивость.
  • Поддерживать нормальный вес тела, высокий уровень физической активности, как можно больше времени проводить на свежем воздухе.
  • Отказаться от вредных привычек.

В случаях, когда обнаруживаются признаки тяжелых нарушений обменных процессов, целесообразно посетить врача-эндокринолога для проведения обследования и дальнейшего лечения (при необходимости). Самостоятельное применение сильнодействующих лекарственных средств может пагубно отразиться на самочувствии и состоянии здоровья.

Предыдущая статьяЧего жители России ждут от науки

Объявления

Наиболее интересное

Ещё похожие новости

Всемирная неделя борьбы с глаукомой / Word Glaucoma Week

Здоровье и медицина
С 08 по 14 марта 2020 года Всемирная Организация здравоохранения (ВОЗ) объявила Всемирной неделей борьбы с глаукомой (WordGlaucomaWeek). Одной из ключевых задач которой является...
Узнать больше

Российские хирурги провели сложнейшую операцию на поджелудочной железе

Здоровье и медицина
Панкреатодуоденальная резекция – удаление головки поджелудочной железы вместе с огибающей ее двенадцатиперстной кишкой. Подобная высокотехнологичная операция требует большого профессионализма хирургов, интенсивной терапии и бережного ухода в до- и...
Узнать больше

Российские хирурги провели опасную операцию по удалению огромной миомы

Здоровье и медицина
Хирурги гинекологического отделения астраханской Городской клинической больницы №3 им. С.М. Кирова провели пациентке операцию по удалению миомы матки, сохранив 42-летней женщине репродуктивную функцию. Миома —...
Узнать больше

Нейрохирурги спасли жизнь пациентке с редким генетическим заболеванием

Здоровье и медицина
Сложнейшую операцию по удалению каверномы спинного мозга провели в нейрохирургическом отделении областной больницы. Кавернозная мальформация – это врождённая патология.  Данное заболевание представляет собой сосудистое...
Узнать больше
© При полной или частичной перепечатке материалов в интернете гиперссылка на ИА "Русские Новости" обязательна.