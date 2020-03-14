Признаки нарушения обмена веществ

Обменные (метаболические) нарушения – совокупность отклонений от нормального течения биохимических реакций, которые требуются для поддержания бессбойной жизнедеятельности органов и систем. Выделяют нарушения обмена минералов, белков, углеводов, жиров и других питательных веществ.

Причины (факторы риска)

Возникновение метаболических сбоев обуславливается:

Наследственными особенностями организма.

Пребыванием в состоянии хронического стресса.

Ведением малоподвижного образа жизни.

Неправильным (нерациональным) питанием: дефицитом или переизбытком калорий (голоданием, перееданием), витаминно-минеральной недостаточностью, низким уровнем потребления чистой воды.

Заболеваниями эндокринной системы, гормональными сбоями.

Сопутствующими инфекционными болезнями.

Переохлаждением, перегреванием организма.

Зашлакованностью организма.

Симптомы, характерные для нарушенного обмена веществ

Обменные нарушения сопровождаются чрезмерным аппетитом (или его отсутствием), резким изменением массы тела, нездоровым цветом лица, ухудшением состояния ногтевых пластин, волос, дыхательными нарушениями.

Симптомы дополняются ухудшением терморегуляции, повышенной отечностью, бессонницей, разрушением зубов, дискомфортом, болезненными ощущениями в мышцах, суставах, проявлениями хронической усталости (неудовлетворительной работоспособностью).

Профилактика метаболических сбоев

В профилактических целях рекомендуется:

Сбалансировать рацион, насытить его качественными продуктами с высоким содержанием питательных веществ. Употреблять биологически активный препарат Dha 500 Now Foods, купить биодобавку можно, посетив этот сайт — https://transferfaktory.ru/dha-500-180-kapsul.

Нормализовать водный баланс.

Оздоровить режим сна, исключить перегрузки, повысить стрессовую устойчивость.

Поддерживать нормальный вес тела, высокий уровень физической активности, как можно больше времени проводить на свежем воздухе.

Отказаться от вредных привычек.

В случаях, когда обнаруживаются признаки тяжелых нарушений обменных процессов, целесообразно посетить врача-эндокринолога для проведения обследования и дальнейшего лечения (при необходимости). Самостоятельное применение сильнодействующих лекарственных средств может пагубно отразиться на самочувствии и состоянии здоровья.