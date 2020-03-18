Природа «собственности» как главная проблема человечества в созидании глобального социума

«Частная собственность пробуждает и воспитывает в человеке правосознание, научая его строго разделять «мое» и «твое», приучая его к правовой взаимности и к уважению чужих полномочий»

Иван Ильин

Современная эпоха развития человечества характеризуется в общественном сознании как время становления глобального социума, жизнедеятельность которого все более определяется универсальными, объективно всеобщими закономерностями. Предметная суть этого этапа истории мирового сообщества представлена понятием «собственность», выражающим существенное участие в оформлении социальной реальности сознательных, «целенаправленных» действий людских масс как реализации конструктивных ресурсов их разума. Намечая идейные ориентиры практических усилий человеческого сообщества в претворении лучшего будущего, общественный разум пытается дать ответ на генеральный для нашего времени вопрос: действительность «глобального социума» — это продукт жизненных интересов индивидуального или коллективного мышления людей? Другими словами, «МОЕ» или «НАШЕ» определяет нравственную суть глобального социума?

Постановка и практическая разработка данного вопроса стала важнейшим фактором в историческом развитии мирового сообщества ХХ века, получив свое концентрированное выражение в противоборстве двух противоположных социально-политических систем стран «развитого социализма» и «монополистического капитализма», в концептуальном споре идеологий «гражданского коллективизма» и «меркантильного индивидуализма». Историческое крушение в конце прошлого столетия общественного строя «реального социализма» вовсе не влекло за собой автоматический распад, концептуальное разрушение «коллективистской идеологии» в проектировании глобального будущего человечества. Для окончательного ответа на вопрос о нравственном выборе глобального социума в идеологическом споре «коллективизма» и «индивидуализма» следует продумать хозяйственно-практические основания его решения в идеальном свете творческих ресурсов общественного сознания людей. «Есть два различных понимания человека – духовное и недуховное, — обозначает предельно широкий контекст человеческой жизни зарубежный русский мыслитель ХХ века Иван Ильин. – Духовное понимание человека видит в нем творческое существо с бессмертной душою; живое жилище Духа Божия, самостоятельного носителя веры, любви и совести» (Ильин И.А. Религиозный смысл философии. М.: ООО «Издательство АСТ», 2003. — 694 с., с. 310).

В постсоветском обустройстве российского государства этот вопрос об экономических основах совместной деятельности людей не получил однозначного правового решения: «В Российской Федерации, — говорится во втором пункте статьи №8 Конституции страны, — признаются и защищаются равным образом частная, государственная, муниципальная и иные формы собственности». Однако в условиях глобализации мирового социума, нацеленного на генерализацию разумных канонов общественной практики, такая правовая неопределенность в решении вопроса о приоритетной форме собственности становится очень опасной для исторического развития российского общества: пришло время сделать окончательный выбор своего будущего.

Попытку дать принципиальный ответ на вопрос о характере собственности в разумном обустройстве общества предпринял в первой половине ХХ века Иван Ильин: «Возможен ли дух без свободы и творчества? Возможны ли свобода и творческая инициатива без частной собственности?» (Ильин И.А. Указ. Соч. — с. 311). В его понимании, советский эксперимент построения социалистического общества на основе утверждения приоритетов «общественной собственности» на средства производства стал фатальным искажением творческой природы общественного разума людей, нацеленного в своем здоровом состоянии на утверждение «индивидуальности» их одухотворенного существа в практике повседневной жизни. «Человеку реально дан от Бога и от природы особый, определенный способ телесного существования, душевной жизни и духовного бытия: индивидуальный способ. Всякая теория и всякая педагогика или политика, которые с ними не считаются, вступают на ложный и обреченный путь» (Ильин И.А. Указ. Соч. — с. 314). Аргументация русского мыслителя базируется на признании творчества высшей духовной способностью человека, энергия которого питается максимальной свободой его индивидуальной, неповторимой «личности» как конечным основанием всех социальных достижений. «Кто отвергает частную собственность, — заявляет философ, — тот отвергнет и начало личного духа; а этим он подорвет и общество, и государство, и хозяйственную жизнь своей страны» (Ильин И.А. Указ. Соч. — с. 315).

Так ли это? Существует ли в действительности неразрывная связь между творческой способностью человеческого духа и властью частной собственности в организации общественного производства? «Говоря о частной собственности, – раскрывает Иван Ильин свое понимание предметной сути жизнедеятельности людей, – я разумею господство частного лица над вещью – господство полное, исключительное и прочно обеспеченное правом (т.е. обычаем, законом и государственной властью)… Я разумею именно право лица, т.е. прежде всего индивидуального человеческого существа, … одаренного личным инстинктом и личным духом, … преследующего свои частные интересы трудового, хозяйственного характера. … Это господство должно быть исключительным, т.е. собственник должен иметь право устранять всех других лиц от пользования вещью или от воздействия на нее» (Ильин И.А. Указ. Соч. — с. 321-322). Мы не разделяем такую позицию: по нашему мнению, «единичность», «индивидуальная обособленность» человеческого существа есть реализация его изначальной, «естественной свободы» как выражения природной стихии, неразумной в своем первичном, «хаотическом движении» и потому «греховной», по христианскому воззрению, то есть «безумной», в обыденной терминологии, выступающей в качестве «ложной», «разрушительной» силы, «непродуктивной» по своим социальным последствиям. Преодолением этой «неразумной», «ложной», «индивидуальной свободы» и становится «социализация» новых поколений людей, усвоение ими «коллективного опыта» предков и сознательное их стремление к сплочению совместных действий в достижении «общего результата», в утверждении «общих владений» их коллективного разума как пространства «общественной собственности».

При разработке всякой проблемы, намечает Иван Ильин путь к правильному решению вопроса, следует руководствоваться свидетельствами объективного опыта людей. «Какие бы вопросы не разрешал человек в своей земной жизни – теоретические или практические, материальные или духовные, личные или общественные, – он обязан всегда считаться с реальностью, с данными ему объективными обстояниями и законами» (Ильин И.А. Указ. Соч. — с. 313). Это его утверждение следует признать вполне верным: исторические достижения советского общества в осуществлении социальных преобразований на основе коллективистской идеологии «научного коммунизма» ставят под сомнение тезис о неразрывной связи творческих ресурсов человеческого духа с частным, эгоистическим расчетом индивидуальных личностей.

Творчество представляет собой такую реализацию духовной энергии людей, при которой происходит обогащение наличного бытия новыми индивидуальными формами на общем их основании, когда созидательный настрой разума становится главным выражением свободы человеческого духа. В построении глобального социума надо очистить, «освободить» созидательную, разумную энергию сознательных действий людей от разрушительных, безумных проявлений их «злой» воли. Творческая реализация человеческой свободы предполагает рождение новой действительности при опоре на более ранние свои достижения, когда «старое» оказывается предпосылкой и подосновой нового, обеспечивая своей конструктивной устойчивостью утверждение этого нового. Следовательно, в содержании творческой свободы «общее» преобладает над «частным» и поддерживает его, тогда как при разрушительной свободе «частное» отвергает и разрушает, подавляет свое «общее» начало, подталкивая этим себя к гибели.

Принципиальное решение вопроса о созидательных основаниях «собственности» заключается в установлении конечного продукта всех наших «разумных» действий, продуцирующих в своем содержании приоритетный смысл «индивидуального блага» или же «коллективного добра». Первым и последним продуктом разумных усилий людей в созидании будущего выступает «Язык» как действительное претворение разумных очертаний их совместной жизни. Язык однозначно говорит человеческому сознанию, что не «МОЕ», но «НАШЕ» является главным мотивом реализации разумной, созидательной энергии в жизни глобального социума: не «частная», но «общественная» собственность определяет полноту созидательных возможностей разумного будущего человечества. Поэтому приверженцы «коммунистической идеологии» духовного братства народов должны руководствоваться в целенаправленном созидании гармоничного социума концептуальными наработками научно-философской системы «онтологического символизма», утверждающей законы речевого общения людей генеральными императивами в определении разумного будущего человечества (См.: Л.А. Гореликов, Идейные начала современного «русского мировоззрения» в научно-философской концепции «онтологического символизма» // «Академия Тринитаризма», М., Эл № 77-6567, публ.22199, 16.06.2016).

Этот «общий» творческий импульс нашего времени, главный созидательный мотив жизненных устремлений глобального социума должен найти конституционное закрепление в нынешних перестроениях правовых оснований российского общества.

Л.А.Гореликов – д.ф.н., профессор, академик Ноосферной общественной академии наук