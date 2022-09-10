Приостановка «Северного потока» запустила в Европе наихудший сценарий кризиса

Об этом пишет американская The Wall Street Journal (WSJ)

🔸После объявления о закрытии «Северного потока» цены на газ и электроэнергию сначала подскочили на треть, а затем выросли более чем на 10%,

🔸Это привело к рекордному за 20 лет падению курса €. Рост цен приведёт к обнищанию потребителей и давлению на энергоемкие отрасли что вызовет волну закрытия заводов

🔸Европейские государства пытаются смягчить энергетический удар. Варианты включают меры по ограничению цен на импорт газа, а также по ограничению доходов, получаемых энергетическими компаниями с низкими эксплуатационными расходами. Доходы, превышающие определенный уровень, будут изыматься и перераспределяться среди потребителей.

🔸При этом ЕС отдает себе отчет в том, что планы на установление «потолка цен» на российские углеводороды способны разорвать все энергетические связи с РФ, — подчёркивает WSJ