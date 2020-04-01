Принципиально новый путь борьбы с коронавирусом

В Мире предпринимаются масштабные меры по борьбе с коронавирусом.

Вместе с тем исследователи многих стран пока тщетно ищут лекарство против него.

Однако есть совершенно другое решение данной проблемы.

Начнём с того, что люди сегодня не знают, что такое вообще жизнь.

Изучены множественные формы её проявления, а что есть сама жизнь не знают.

Я считаю, что в основе жизни всех организмов на Земле (вирусов, бактерий, растений, животных, человека) находится накапливающая информацию, эволюционно развивающаяся в проявления хматерия – основа жизни (матрица).

В моей книге «Открытия и гипотезы XXI века», изданной в Германии в 2018 году, на эту тему есть материал: «Новая теория о происхождении, разнообразии и эволюции живых организмов на Земле». (Книгу можно бесплатно скачать в Интернете).

Полагаю, что материя (основа) жизни состоит из химических элементов в основе с водородом. Поэтому я назвал эту основу жизни «Витаводород» (жизневодород).

Материал об этом«Витаводород — живая материя, основа жизни на Земле» можно также найти в вышеназванной книге или в Интернете (по названию).

Суть нового пути борьбы с коронавирусом состоит в следующем.

Если отделить материю «Витаводород» от биологического тела (вируса, бактерии), то жизнь в нём в же секунду закончится. Таким образом, можно бороться не только с конкретно одним, а с любыми вирусами и болезнетворными бактериями. Лекарства в этом случае будут не нужны. Представьте ситуацию, что человек больной коронавирусом подошёл к аппарату и через несколько секунд в его организме смертельно опасный микроорганизм уничтожен. – Фантастика!?

Насколько у этого нового направления безграничные возможности…

Требуется провести исследования с растениями, животными и человеком для обнаружения «Витаводорода». Без исследований желаемых целей не достигнуть.

Что об организации научных исследований говорил Эйнштейн:

«Образовывать коллектив изобретателей я бы не советовал ввиду трудности определения настоящего изобретателя; я думаю, что из этого может получиться только общество укрывающихся от работы бездельников… Только те, кто предпринимают абсурдные попытки, смогут достичь невозможного».

Гарматюк Владимир

Россия, г. Вологда