«Мы будем молиться о мире и искать мира, но капитуляции не будет»

Президент Сербии Вучич о ситуации в Косово и Метохии

“Вчера у нас были переговоры с представителями сербского народа из Косово и Метохии. Давайте постараемся сохранить мир любой ценой. Попробуем еще раз спросить у всех. Я прошу албанцев понять, я прошу сербов не поддаваться на провокации и не делать ничего, что может привести к какому-либо конфликту.

Но я также прошу представителей могущественных и больших стран, признавших независимость Косово, немного позаботиться о международном праве, быть поосторожнее с реальностью и не позволить сегодняшним подопечным вызвать конфликт. Это моя просьба, это моя большая просьба. И все, что я могу сказать, это то, что мы будем молиться о мире и искать мира.

Но сразу вам скажу, сдачи не будет, и победит Сербия. Если они попытаются начать гонения на сербов, издевательства над сербами, убийства сербов — Сербия победит. Это все, что я хочу сказать”

Скорее всего силы, стоящие за косовскими албанцами, подталкивают их к “окончательному решению сербского вопроса” пока Россия, союзник Сербии, занята войной на Украине. Балканы, “пороховая бочка Европы”, готовы в очередной раз взорваться новой войной.