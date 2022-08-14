Скоро преступления США в области разработок биологического оружия станут известными всему миру.

В ЛНР изучают найденные в украинских лабораториях вирусы. Есть все основания утверждать, что в биолабораториях разрабатывали особо опасные вирусы, в том числе те, что способны массово поражать определенные этнические группы.

“Изучением содержимого лабораторий сразу начали заниматься компетентные органы. Сейчас специалисты, работают над выявлением штаммов вирусов, способах их распространения, изучением обнаруженных документов”, – рассказал представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.