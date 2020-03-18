Пресечен незаконный ввоз табачной продукции из Украины в Россию

Миллеровской таможней пресечена попытка незаконного ввоза табачной продукции из Украины в Россию.

На таможенный пост МАПП Донецк со стороны Украины прибыл легковой автомобиль ЛАДА PRIORA под управлением гражданина России. В ходе таможенного досмотра в машине была обнаружена табачная продукция – 21 блок сигарет трех наименований. Товар изъят. Образцы табачной продукции направлены на товароведческую экспертизу. По данным фактам возбуждены дела об административных правонарушениях по ч. 2 ст. 16.1 и по ст.16.3 КоАП России, — сообщил нам представитель Южного таможенного управления.

«За последние три недели по фактам незаконного перемещения табачной продукции через таможенную границу ЕАЭС Миллеровской таможней возбуждено 42 дела об административных правонарушениях, изъято порядка 1340 пачек сигарет» — рассказал начальник таможенного поста Олег Саенко.