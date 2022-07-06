Поставлена задача завершить работу по газификации населения до конца 2022 года

Председатель Комитета СФ по экономической политике Андрей Кутепов провел заседание Совета по вопросам газификации субъектов РФ при Совете Федерации.

Сенатор отметил, что в России реализуется масштабная задача – поэтапное завершение газификации регионов до 2030 года. «Уровень газификации на сегодняшний день составляет 72 процента. Природным газом в той или иной мере газифицировано 78 субъектов Федерации».

По его словам, альтернативой сетевого газа является развитие внутреннего рынка малотоннажного сжиженного природного газа. «Президент Российской Федерации поставил задачу определить на основе целевых топливно-энергетических балансов регионы, где экономически эффективно и целесообразно внедрение альтернативных экологичных источников энергии вместо сетевого природного газа», – подчеркнул Андрей Кутепов.

«В частности, в Сахалинской области действует малотоннажный завод по производству СПГ, реализуется проект развития автономной газификации. В Забайкальском крае отсутствует газоснабжение сетевым газом и необходимо итоговое решение как по газификации региона, так и по автономной газификации г. Читы с использованием СПГ», – сказал сенатор.

Андрей Кутепов отметил, что в сфере газификации есть проблемы, общие для многих субъектов. «Например, когда у газораспределительной организации возникают проблемы с получением согласия на подключение у основного абонента», – сказал парламентарий.

«Еще одна проблема, выявленная и неоднократно поднимаемая нами – «запертые» ГРС. По итогам заседания Совета 1 апреля текущего года ПАО «Газпром» было рекомендовано завершить до 2025 года мероприятия по увеличению пропускной способности магистральных газовых сетей и модернизации газораспределительных станций в целях ликвидации дефицита их пропускной способности», – сказал законодатель.

Андрей Кутепов указал, что задача догазификации населения поставлена для реализации в короткие сроки – до конца 2022 года. «По данным, озвученным на совещании федерального штаба по газификации 1 июля текущего года динамика подключений пока остается достаточно низкой. Фактически выполнено чуть более 157 тысяч подключений, заключено 416,5 тысяч договоров. Это только 38 процентов. При этом выполнена лишь 71 тысяча комплексных заявок. И это при оцениваемой потребности догазификации 1,2 млн домовладений».

Парламентарий выразил уверенность, что программа будет осуществлена в установленные сроки. «Мы сегодня вынесли в повестку поиск решения по возможности и финансированию строительства газопровода не до границы участка, а до цоколя дома, а также присоединения необходимого оборудования в доме. Чтобы данные процедуры также осуществлялись бесплатно для граждан».

Участники заседания обсудили вопросы развития внутреннего рынка малотоннажного сжиженного природного газа, ликвидации дефицита технической возможности подачи газа для целей газификации, предложение по строительству газопроводов в границах земельного участка до домовладения без привлечения средств граждан и механизмы его реализации.

В мероприятии приняли участие сенаторы РФ, первый заместитель Министра энергетики Российской Федерации Павел Сорокин, заместитель председателя правления ПАО «Газпром» Виталий Маркелов, представители Министерства энергетики РФ, исполнительных органов власти Забайкальского края, Омской и Сахалинской областей, компании Газпромрегионгаз.