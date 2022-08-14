Горячие точки

Поставки западных вооружений Украине по данным Forbes

Автор: Максим Сливко
Поставки западных вооружений Украине по данным Forbes
Поставки западных вооружений Украине по данным Forbes

Поставки западных вооружений Украине по данным Forbes

Инфографика показывает поставки западной помощи по месяцам. Судя по ней, объемы поставок по многим позициям неуклонно снижаются. Хотя по некоторым системам в августе наблюдается небольшой рост (но он все равно ниже, чем весной).

Основное снижение идёт по артиллерии, поставки которой за два месяца оставались на самом низком уровне. Отметим, что артиллерия сегодня – основная потребность ВСУ, как вчера заявил главком Валерий Залужный.

По дальнобойным ракетным системам и вертолетам всплеск был в июне, в июле их стало меньше и ещё меньше в августе.

Небольшой рост в августе есть по бронемашинам и ручным гранатомётам/ракетным установкам. Но он ниже, чем показатели весны (вероятно, в силу насыщения этими видами оружия).

Очень интересно сравнить данные Forbes с аналитикой Stratfor. Похоже на Западе разочаровались в возможности победить РФ на поле боя и просто затягивают конфликт, не считаясь с потерями ВСУ.

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