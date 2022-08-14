Поставки западных вооружений Украине по данным Forbes

Инфографика показывает поставки западной помощи по месяцам. Судя по ней, объемы поставок по многим позициям неуклонно снижаются. Хотя по некоторым системам в августе наблюдается небольшой рост (но он все равно ниже, чем весной).

Основное снижение идёт по артиллерии, поставки которой за два месяца оставались на самом низком уровне. Отметим, что артиллерия сегодня – основная потребность ВСУ, как вчера заявил главком Валерий Залужный.

По дальнобойным ракетным системам и вертолетам всплеск был в июне, в июле их стало меньше и ещё меньше в августе.

Небольшой рост в августе есть по бронемашинам и ручным гранатомётам/ракетным установкам. Но он ниже, чем показатели весны (вероятно, в силу насыщения этими видами оружия).

Очень интересно сравнить данные Forbes с аналитикой Stratfor. Похоже на Западе разочаровались в возможности победить РФ на поле боя и просто затягивают конфликт, не считаясь с потерями ВСУ.