Последнее китайское предупреждение

Официальное заявление представителя МИД КНР Чжао Лицзяня:

“Визит Пелоси на Тайвань станет грубым вмешательством во внутренние дела Китая, и приведет к очень серьезным событиям и тяжелым последствиям.

Китайская сторона в очередной раз предупреждает американскую сторону, что КНР находится в состоянии повышенной готовности, армия Китая никоим образом не останется безучастным наблюдателем и обязательно примет решительные и действенные контрмеры для защиты суверенитета и территориальной целостности”.

Восемь истребителей ВВС США в сопровождении пяти заправщиков подняты с базы в Японии для сопровождения самолёта, где может находиться Пелоси, сообщают японские СМИ

Средства ПВО КНР взяли самолет Пелоси под контроль, т.е. они начали его “вести” на своих радарах. Для боевых самолетов – это означает сигнал об угрозе ракетной атаки…

Если дело дойдет до войны между Китаем и Тайванем при поддержке США, украинский конфликт отойдет далеко на задний план. Поддержка Киева сократится в разы. В эти минуты решается многое.

Как бы ни разрешилась эта ситуация, глубинные противоречия между КНР и США не исчезнут. Войну можно отложить. Но отменить – вряд ли