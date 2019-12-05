А. Кутепов: Поправки в закон о введении в действие Земельного кодекса будут способствовать облегчению оформления документов для граждан

Сенаторы внесли законопроект в Государственную Думу.

Председатель Комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов, председатель Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алексей Майоров, председатель Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Олег Мельниченко и член Комитета СФ по Регламенту и организации парламентской деятельности Мурат Хапсироков внесли законопроект «О внесении изменений в статью 3 Федерального закона «О введении в действие Земельного кодекса РФ».

Как пояснил Андрей Кутепов, документ разработан в целях приведения закона «О введении в действие Земельного кодекса РФ» в соответствие с нормами Земельного кодекса РФ.

В соответствии с законом «О введении в действие Земельного кодекса РФ» предоставление земельного участка гражданину в собственность или в аренду, а также предоставление в собственность или в аренду земельного участка общего назначения осуществляется на основании решения исполнительного органа государственной власти или органа местного самоуправления.

Исполнительный орган государственной власти или орган местного самоуправления обязан принять решение о предоставлении в собственность или в аренду земельного участка, относящегося к имуществу общего пользования собственников земельных участков, расположенных в границах территории ведения гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд, либо об отказе в его предоставлении, — сообщили нам в Совете Федерации РФ.

Вместе с тем в соответствии с Земельным кодексом РФ основаниями возникновения прав на земельные участки, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, в случае предоставления земельных участков в собственность бесплатно являются решения органа государственной власти или органа местного самоуправления, а в случае предоставления в аренду – договор аренды.

Внесенный законопроект предусматривает предоставление земельного участка в аренду на основании договора аренды. «Он устраняет неразбериху между двумя равнозначными законами и способствует облегчению оформления документов для граждан», — отметил Андрей Кутепов.