Поправки в трудовое законодательство

Первый заместитель Председателя СФ сообщил, что граждане смогут вернуться в те же организации и на те же должности, где они трудились до поступления на военную службу в рамках мобилизации или по добровольному краткосрочному контракту

Первый заместитель Председателя СФ Андрей Турчак сообщил, что им вместе с группой сенаторов и депутатов подготовлены поправки к двум законопроектам в целях законодательного закрепления обязанности работодателей сохранять рабочие места за сотрудниками, ушедшими на военную службу.

Сейчас работодатель не обязан в таких ситуациях сохранять за работником его рабочее место и может расторгнуть трудовой договор», – сообщил Андрей Турчак. «Мы предлагаем приостанавливать трудовые договоры и возобновлять их по желанию работника, который выполнил свой воинский долг, в трехмесячный срок после его возвращения. А на период приостановления работодатель сможет принять другого работника», – сказал сенатор.

По его словам, период приостановления трудового договора будет зачтен в трудовой стаж, а также в стаж работы по специальности. «За сотрудником сохранятся ранее возникшие права на дополнительное страхование, негосударственное пенсионное обеспечение, улучшение социально-бытовых условий».

Кроме того, добавил первый вице-спикер СФ, дополнительные гарантии получат члены семей таких военнослужащих. «Это преимущественное право на сохранение рабочего места при сокращении штата в организации, запрет на привлечение к сверхурочной работе и направление в командировки без их согласия».