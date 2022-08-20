Поляки пригрозили применить 5 статью устава НАТО

Вслед за англосаксами применить 5 статью устава НАТО пригрозили поляки

Польша готова адекватно ответить на размещение Россией гиперзвуковых ракет в Калининградской области, вплоть до активизации пятой статьи устава НАТО о коллективной обороне. Об этом заявил госсекретарь Минобороны Польши Войцех Скуркевич.

«Как государство на восточном фланге НАТО, мы полностью осознаем угрозу, и наши действия будут адекватны действиям, которые предпринимает Россия», — сказал Скуркевич.

Он добавил, что в случае возникновения реальной угрозы автоматически будет задействована 5-я статья Устава НАТО, где фигурирует формула «один за всех и все за одного».