Происшествия

Покушение на коменданта Бердянска Артема Бардина

Автор: Максим Сливко
Покушение на коменданта Бердянска Артема Бардина
Покушение на коменданта Бердянска Артема Бардина

6 сентября, в самом центре Бердянска, возле здания Военно-гражданской администрации был взорван автомобиль коменданта города Артема Бардина.

В результате подрыва, комендант города в тяжелом состоянии госпитализирован в больницу. Взрывом повреждено также три гражданских автомобиля.

Украинские власти продолжают «контролируемый террор» на неподконтрольных территориях. Цель – не допустить налаживания мирной жизни, запугать местные администрации и население. Для Киева важно сделать жизнь там нестерпимой.

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