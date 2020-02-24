Скачать ПокерСтарс Сочи можно с официального сайта буквально за пару минут. Это 100% легальный клиент, который доступен игрокам из РФ. Он защищен от блокировки провайдерами, поэтому в будущем вы не столкнетесь с проблемным доступном к покер-руму.

Что такое PokerStars Sochi?

PokerStars Sochi – резервация известного покер-рума для игроков из России, которая была создана в 2017 году. Администрация Старсов захотела реализовать этот проект после того, как в РФ состоялась одна из первых живых серий по покеру. Сразу же после запуска клиента для игроков из РФ стали доступны сателлиты на реальные соревнования.

Клиент для покеристов из России несколько отличается от общеизвестной версии .com:

Игроки из РФ не смогут играть в казино;

Интерфейс полностью русифицирован;

Большой выбор «местных» платежных инструментов.

Администрация PokerStars предлагает игрокам из России плюшки, благодаря которым игра в руме становится более выгодной и интересной. Кроме того, разработчики создали мультиплатформенное ПО, которое беспроблемно устанавливается на ПК, смартфоны, планшеты. Также покеристам доступна игра через браузерную версию рума.

Как установить PokerStars Sochi?

На сайте PokerStars можно скачать фирменный софт для устройств с разными операционными системами:

Windows;

Mac OS;

Чтобы установить клиент, нужно выполнить несколько простых шагов:

Шаг 1. По ссылке перейдите на официальный сайт PokerStars Sochi . Там кликните на кнопку «Загрузить и начать игру». Дождитесь, пока установочный файл загрузится на ПК.

Шаг 2. Запустите инсталлятор, дважды кликнув по скачанному файлу. Выберите нужный язык, варианты установки (с созданием ярлыка в «Пуске» и на рабочем столе) и нажмите на «Установить». В конце окошка не забудьте согласиться с условиями покер-рума.

Шаг 3. Когда ПО загрузится, на рабочем столе появится иконка покерной комнаты. Войдите в лобби и укажите данные от игрового профиля. Если у вас нет аккаунта в PokerStars Sochi, тогда кликните на «Присоединиться».

Шаг 4. В новом окошке появится анкета, которую нужно заполнить. Указывайте только реальные данные – имя, фамилию, телефон, адрес и т.д. Когда придумаете никнейм и пароль, нажимайте «Далее».

Шаг 5. На завершающем этапе регистрации укажите страну проживания, свой e-mail и другие обязательные данные. В конце ответьте на вопрос, откуда вам стало известно о ПокерСтарс. В графе для промокода укажите «mirpokera», после чего кликните на «Создать учетную запись».

После выполнения всех действий на вашем ПК будет установлен клиент. Чтобы войти в лобби, просто укажите придуманные во время регистрации пароль и логин.

Преимущества клиента PokerStars Sochi

Опытные игроки и новички выбирают ПокерСтарс Сочи за многочисленные плюсы, к которым можно отнести:

Огромный выбор игровых форматов;

Большой трафик;

Моментальное заполнение столов;

Структурированное меню;

Интуитивно понятный интерфейс;

Огромные призовые на турнирах;

Возможность использования доп. софта;

Быструю связь с техподдержкой;

Выгодные бонусы для новичков.

Конечно, никто не идеален. Как и у многих других румов, у PokerStars Sochi есть парочка недочетов:

Высокий рейк на минимальных лимитах;

Неслабое игровое поле.

Но все эти минусы нивелируются многочисленными преимуществами покерной комнаты.

Ответы на частые вопросы

При установке софта у новичков возникает множество вопросов, поэтому мы решили ответить на них тут.

Можно ли пользоваться дополнительным софтом? В PokerStars Sochi разрешено пользоваться элементарными трекерами, которые предоставляют общую информацию о покеристе – Poker Tracker, StarsHelper, Hold’em Manager.

Почему ПО не обновляется? Чаще всего проблема связана с отсутствием свободного места на диске.

Как отыскать приватный фриролл? Спецпредложения имеют особую пометку. Чтобы точно найти то, что нужно, укажите в строке поиска «Sochi».

Как видите, скачать ПокерСтарс Сочи на ПК очень просто, так что не теряйте времени и устанавливайте фирменный софт!