Происшествия

Подрыв трубопровода “Северный Поток”

Автор: Максим Сливко
Бывший министр иностранных дел Польши Сикорский поблагодарил США за подрыв трубопровода
Бывший министр иностранных дел Польши Сикорский поблагодарил США за подрыв трубопровода "Северный Поток".

Бывший министр иностранных дел Польши Сикорский поблагодарил США за подрыв трубопровода “Северный Поток”.

Кстати, выход из строя «Северных потоков» даёт козыри Украине. Она может предложить свою ГТС в качестве альтернативы. Согласится ли Россия увеличить прокачку газа по ней, тем самым по факту спонсируя киевский режим – скоро увидим. Считаю это маловероятным. Если такое случится, украинский ЦИПСО использует это для внутренней дестабилизации России и срыва мобилизации, разгоняя зраду. Кроме того украинские власти получают рычаг давления на Берлин, требуя увеличить финансовую и военную помощь.

Подрыв «Северных потоков» серьёзно изменил геополитическую ситуацию. Теперь ответный ход за Кремлём.

СтраныПольша Россия США Украина
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